Avrasya Yazarlar Birliğinin metin ve senaryo yazarlığı atölyesi başlıyor

dönem atölye çalışmaları başlıyor.

Avrasya Yazarlar Birliği tarafından her yıl düzenlenen Edebiyat Akademisi, bu yıl da 22. dönem çalışmalarına başlamaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili Avrasya Yazarlar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dili etkili ve güzel kullanabileceğini düşünen; yazma yeteneğine sahip olan ve bu yeteneği geliştirebileceğine inanan, aynı zamanda yazarlığın çilesini göğüsleyecek herkesi atölye çalışmalarımıza bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Atölye çalışmaları 3 Kasım'da başlayıp, 18 Mayıs 2019'da sona erecek. Dönem içinde hikaye, deneme ve şiir atölyelerinde katılımcılar eğitim alacak.

"Başarıya hep birlikte yürümeyi hedefliyoruz"

Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yakup Ömeroğlu da yaptığı açıklamada, hedeflerinin değişmediğini, önceki dönemlerde olduğu gibi çalışmalarda başarıya hep birlikte yürümeyi hedeflediklerini söyledi. Ömeroğlu, "Bilgi aktarımından çok duygu, düşünce ve hayallerimizi, kısaca birikimlerimizi edebi metinlere dönüştürmeyi, insanı ve insanla ilgili her şeyi, özgün yaklaşımlarla güzel ve etkili metinler halinde yazmayı, atölye çalışmalarımızla son on dönemde Türk edebiyatına kazandırdığımız 20'den fazla eserin sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

22. dönemde Hikâye Atölyesi'nde Osman Çeviksoy ve Ataman Kalebozan, Deneme Atölyesi'nde Hüseyin Özbay ve Azize Kaya, Şiir Atölyesi'nde Ali Akbaş ve Sema Tanrıverdioğlu Ersöz ders verecek. Konuyla ilgili detaylı bilgiye ise www.ayb.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.