’Avrupa Günü’ İsmet İnönü Parkı’nda kutlanacak

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu projesi olan ve 2010 yılından bu yana TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Ankara AB Bilgi Merkezi, AB konusunda bilgilendirme, halka doğru ve düzenli bilgi akışı sağlama amacıyla sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, üniversiteler ve belediyeler ile birçok kurum ve kuruluşla işbirliği yapıyor. Avrupa Günü kutlaması bu yıl, Çankaya Belediyesinin yakın zamanda hizmete açtığı İsmet İnönü Parkı’nda düzenlenecek. Avrupa Günü kutlama programı, 11 Mayıs Cuma akşamı saat 19.00 ile 23.00 arasında halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

"Avrupa Birliği ile Batıdan Doğuya Müzik Yolculuğu" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte Hasan Murat Bayrak konser verecek.