Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Direktör Yardımcısı Maciej Popowski ve beraberindeki heyet, günün erken saatlerinde Ankara’da ziyaretlerine başladı. Popowski, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİCTES) kapsamında, AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel başta olmak üzere birçok temasta bulundu. Genel Direktör Yardımcısı Maciej Popowski daha sonra çocukların eğitim gördüğü okulları ziyaret etti. Ziyaret sonunda genel bir değerlendirme yapan Popowski, “Bugün bu okul ziyaretimiz, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi projesi (PİCTES) kapsamı içerisinde bulunan okullarımızdan sadece bir tanesi. Bu proje kapsamında 600 bin Suriyeliye eğitim desteği veriliyor. Bu ziyaret çerçevesinde gerçekten çok etkilendim. Hem bize gösterilen ev sahipliğinden hem de yönetimin sergilemiş olduğu profesyonellikten, genç öğretmenlerimizin kendilerini adamış bir şekilde çalışma azminden çok etkilendim” dedi.

"İkinci aşamasının planlanması için gerçekleştirdiğimiz genel ziyaret kapsamında buradayız"

Avrupa Birliği kapsamında finanse edilen bu projenin, mültecilere yardım aracı olarak adlandırıldığını kaydeden Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Direktör Yardımcısı Maciej Popowski, “İkinci aşamasının planlanması için gerçekleştirdiğimiz genel ziyaret kapsamında buradayız. Amacımız önümüzdeki yıllarda da bu yardım aracını devam ettirilmesi ve eğitiminde bu alanda önemli bir payının olacağından bir şüphem yok. 7-8 yaş grubu çocukların ve burada bulunan bütün çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi ve mutluluklarını görmek bizleri de çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.