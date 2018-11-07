Avrupa'da Kahramankazan rüzgarı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Avrupa Konseyi'nde, katılımcı demokrasiyi özümsemiş ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan yönetim anlayışı ile Kahramankazan'da yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kahramankazan Belediye Başkanı ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Türkiye Ulusal Heyet Üyesi Lokman Ertürk, Fransa'nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi YBYK 35. Genel Kurulu'na katıldı.

Demokrasi şöleni

Başkan Ertürk genel kurula hitaben yaptığı konuşmada, 2004 yılında belediye başkanı olmasının ardından geride kalan 15 yıllık süreçte Kahramankazan'da yaşanan değişim ve gelişimi anlattı. Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nı ilçelerinde üçüncü kez çeşitli etkinlikler ile kutladıklarını kaydeden Ertürk, “Bu senenin ana temasında, gençlerin ve çocukların katılımcılığı vurgulandı. Bu anlamda çocukların ve gençlerin şehri Kahramankazan'da birbirinden anlamlı etkinlikler düzenledik. “Katılımcı Çocuklar Güçlü Kahramankazan” başlığı altında çocuklarımızla bir araya gelerek, Dünya Çocuk Günü'nü kutladık. Kahramankazan belediyesi Gençlik Meclisi ile bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Gençlik Meclisi üyelerimiz ile Gezici Kütüphaneye çevirdiğimiz atıl bir durumdaki otobüs ile mahalle mahalle okul okul gezerek çocuklarımızla gençlerimizle kitap okuduk, söyleşiler gerçekleştirdik” diye konuştu. Ertürk, “Türkiye`nin 81 ilinden göç alan Kahramankazan'da halkın her kesimine dokunduk. Huzur evlerinden gelen yaşlılarımız ile artık Kahramankazan'ın yöresel bir sporu haline gelen bocce oynadık. Bu etkinlikler ile spor çatısı altında kuşaklararası diyaloğun gelişmesine katkı sağlamış olduk. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler neticesinde ilçemizde adeta bir demokrasi şöleni yaşanmış, vatandaşlarımız Avrupa bilincini daha da benimsemiş ve katılımcı demokrasi kavramını bir kez daha en iyi şekilde özümsemiştir” diye konuştu.

"Birlikte yönetiyoruz"

Kahramankazan Belediyesi olarak, çoğulcu, eşitlikçi, ortak aklı esas alan yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Ertürk, “İlçemizi gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm Kahramankazan halkıyla birlikte yönetiyoruz Ortak bir gönül birlikteliği içerisinde vatandaşımızla bir araya gelerek toplumsal ayrışmanın değil, birlik ve beraberliğimizin gücünü pekiştiriyoruz. Toplumun tüm kesimlerine dokunarak, her türlü derdine ortak olarak, sıkıntılarının giderilmesi noktasında çalışıyoruz” dedi. Ertürk, katılımcı demokrasi ve hukukun üstünlüğü anlayışıyla ilçelerindeki sorunlara çözüm getirmeye çalışan, toplumu kucaklayan yönetim anlayışı sayesinde Kahramankazan'ın, Avrupa Konseyi tarafından iki kez üst üste 12 Yıldız Şehri ve son olarak da Avrupa Diploması ödüllerine layık görüldüğünü anımsatarak, “ilçemizin bu başarısının Avrupa Konseyi'nde karşılık bulmasından dolayı mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

"Emin adımlarla ilerliyoruz"

Başkan Ertürk, genel kurul sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada ise, yalnızca aziz milletimizin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, tüm evrensel değerlere, demokratik kazanımlara ve insan haklarına bağlı şekilde yoluna emin adımlarla devam ettiğini söyledi.