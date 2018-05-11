Avşar, Ankara Barosu Başkanlığına adaylığını açıkladı

Ankara Barosu Ekim ayında yeni başkanını seçmeye hazırlanırken, Demokratik Sol Avukatlar (DSA) başkan adayını belirlemek adına Temmuz ayında ön seçim için sandık başına gitmeyi planlıyor. Ankara Barosu avukatlarından Ömer Lütfü Avşar, Crowne Plaza’da düzenlediği toplantı ile DSA adına Ankara Barosu Başkan adayı olduğunu açıkladı. Avşar, DSA ilkelerini tanımayanlarla DSA’nın ön seçimine girmeyeceğini söyledi. Yaklaşık 500 avukatın katıldığı organizasyonda konuşan Avşar şunları söyledi:

“Ankara Barosunun 94., TBB’nin 49. yılında açıkça görüyoruz ki avukatın adaleti gerçekleştiren kamu hizmeti ifa niteliğinin güvence altında olduğuna hiçbirimiz kesin gözüyle bakamıyoruz. Yaşlandığımızda veya çalışamaz hale geldiğimizde sosyal güvencemiz olacağını, gençler olarak mezun olduğumuzda mesleğimizi avukatlık onuruna yakışır biçimde ifa edebilmemizi sağlayacak imkanlar bulacağımızı da kesin göremiyoruz. Adalete hizmet mücadelesi hiçbir zaman ve yerde kesin olarak kazanılmaz. Cepheler sürekli değişir, bu nedenle hiçbir zaman rahat olmaya yer yoktur. Mesleğin geçmişine baktığımızda belki de durumun bu kadar net görüldüğü bir zaman dilimi hiç olmadı.Ülkemizde benzeri görülmemiş zorluklarla karşılaşan adalet insanları biz avukatların, onur ve itibara muhtaç kılındığı bu açlığı, ağır bir bedel ödesek de bertaraf etmek maksadıyla DSA adına Ankara Barosu Başkan adayı oluyorum. Ancak önümüzde aylarda yapılması planlanan DSA önseçimine katılmayı düşünmüyorum. ”

2010 yılından beri Ankara Barosunu DSA ilkelerini maske olarak kullanarak ele geçirmiş olan belli bir grubun sürekli yönetimlerde bulunup, baro yöneticiliğini meslek haine getirdiklerinin ve DSA’yı kendilerine kalkan yapıp sömürdüklerinin altını çizen Avşar, “2010 yılından beri olan yönetimlere baktığımızda hep aynı isimler var. Bugün DSA adına aday adaylığını açıklayan arkadaşlarımıza baktığımızda daha önce aynı listeden birlikte çalışmışları, yani yine aynı isimleri görüyoruz. Bu arkadaşlarımız, yıllardır mesleğimiz ve meslektaşlarımızın sorunları ile ilgilenmektense baro yöneticiliğini adeta bir meslek haline getirmişlerdir. O zaman nerede kaldı DSA’nın teamülleri, ilkeleri? Bu arkadaşlar, DSA’ya güç vermiyor, gücünü sömürüyorlar. Artık güç katma zamanı geldi. Artık doğruyu bulma zamanı geldi. Biz avukatlar artık bu gidişe, soruna el koyduk. DSA’nın kuruluş ilkelerini yeniden uygulamak ve DSA sömürücülerini çırılçıplak ortada bırakmak için ön seçimi tanımayarak DSA adına aday olduk. İlkelerimizle, itibarımızla DSA’yı sömüren yalandan duvarları yıkacağız, ön seçim zırhını deleceğiz. Sokakta, karakolda, tüm kamu kuruluşlarında, adliye koridorlarında, yüksek yargıda, yasada itibarımızı sağlayacağız ve bunun için sonuna kadar savaşacağız. Kral çıplak” dedi.