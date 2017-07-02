Avukatlar Yenimahalle’de sahneye çıktı

Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen 6 barodan 9 ayrı tiyatro topluluğunun katıldığı festival, Ankara Barosu Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği “Ayak Bacak Fabrikası” adlı oyunla start aldı. Festivalin açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran ve çok sayıda davetli katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır’ der. Biz de uygarlık doruğuna ancak sanatla ulaşabileceğimizin farkındayız. Ankara Barosu, hep sanatın ve sanatçının yanında yer almıştır ve bundan sonra da yer almaya devam edecektir’’ diye konuştu.

Sanat bir ülkenin can damarlarından biridir

Festivale ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da, “Sanat bir ülkenin can damarlarından biridir. Ekonomi de sosyal yaşam da sanatla iç içedir. Bir ülkede demokrasi güçlüyse sanat da, kültür de güçlüdür. Artık dünya ülkelerinin değerleri sadece ekonomik değerlerle ölçülmüyor. Sanata ve kültüre verdiği değerlerle ölçülüyor. Göreve geldiğim günden beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkenti Ankara’da kültür evlerini, tiyatro salonlarını açmak ve kültüre hizmet etmek için bütçemizin, gücümüzün çok üstünde hizmet yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Sanatçıyı sevmenin, düşüncelerini kabul etmenin her siyasetçinin kabul edeceği bir şey olmadığının altını çizen Yaşar, “Çünkü sanatçı eleştirendir. Sanatçı; toplumun yanlışlarını görerek korkmadan çekinmeden dilinin döndüğü şekilde bu duyarlılığı sergileyen kişidir. İşte o yüzden bazıları sanata tükürüyor. Biz de sanatı seviyoruz. Demokrasi bu ülkede kökleşecekse, demokratik laik cumhuriyet bu ülkede yaşayacaksa, bu ülkede hakça gelir dağılımı olacaksa, bu ülkede adalet olacaksa sanat ve sanatçıya sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

Avukatlar sahnede büyüledi

Sermet Çağan’ın yazdığı, Şivan Binici ve Gülizar Oltulu’nun yönettiği oyunda avukatlar usta tiyatrocuları aratmadı. Hayali ülkedeki çevrilen dolaplarla birlikte, insanların eşit yaşaması gerekirken, kendi çıkarları uğruna ülkedeki vatandaşlarına buğday yerine kara tohum yedirip, onları kötürüm bırakarak insanların bugüne de şükrettirilişinin gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek anlatıldığı oyunda avukatlar bol bol alkış aldı.

Festivalde; Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a sanata ve sanatçıya verdiği destekler dolayısıyla plaketle teşekkür etti.

10 Temmuz’a kadar tiyatro keyfi

10 Temmuz’a kadar devam edecek festivalde bu yıl, Ayak Bacak Fabrikası, Aşk Öldürür, Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü, Sıradan Azizlikler, Manolya Apartmanı Daire 7, Eskicinin Tazesi, Buluşma Yeri, Cephede Piknik, Cadı Kazanı ve Çılgın Bir Aşk isimli oyunlar sahneleyecek. Oyunlar her gün saat 20:00’de başlayacak ve ücretsiz olarak seyredilebilecek.