Avukatların isteği adliye

Ankara Barosu'nda seçim heyecanı artarken, Milliyetçi Avukatlar ve Baroda Birlik Grubu çalışmalarını yoğunlaştırdı. İki grubun ortak Başkan Adayı Av. Gencer Özdemir, yönetimde yer alan arkadaşlarıyla birlikte Dışkapı ve Sıhhiye'den sonra Balgat Adliyesini ziyaret etti. Ziyarette meslektaşlarıyla sohbet eden Av. Özdemir'den ortak istek, Ankara'da tek çatı altında hizmet verecek bir adliye oldu.

20-21 Ekim tarihlerindeki Ankara Barosu Olağan Genel Kurulu için çalışmalarını yoğunlaştıran Başkan Adayı Av. Gencer Özdemir, Balgat Adliyesinin dar koridorlarında duruşmalarını bekleyen meslektaşları ile tokalaşıp destek istedi. Ankara Barosu Başkanlığı için Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu tarafından ortak aday gösterilen Av. Özdemir, Balgat Adliyesinde de meslektaşlarının çektiği sıkıntılara bir kez daha şahit olduğunu ifade ederek "Bu sıkıntıların çözümü tek çatı altında toplanacak adliyeden geçiyor. Bunun için de yönetime gelir gelmez girişimlerimizi yoğunlaştıracağız" dedi.

Bu arada Av. Gencer Özdemir, Beypazarı ve Gölbaşı'nı da ziyaret ederek meslektaşlarının sorunlarını yerinde görmek istediklerini ifade etti.