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25 Haziran 2017 12:07

Avusturya Büyükelçisi’nden veda

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye’de görev süresini tamamlayan Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Klaus Wölfer’i makamında ağırladı.

Avusturya Büyükelçisi’nden veda

25 Haziran 2017 12:07


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye’de görev süresi dolduktan sonra veda ziyaretlerinde bulunan Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Klaus Wölfer’i makamında konuk etti.


Ziyarette, Ankara Çankaya’da görev yapmaktan ve dost ilişkiler kurmuş olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Büyükelçi Wölfer, yerine gelecek büyükelçi ile de ilişkilerin aynı düzeyde sürdürülmesini diledi. Klaus Wölfer ayrıca Çankaya’da Avusturya’nın kültürel ve sanatsal değerlerini sembolize eden bir parkın yapılmasının kendisini mutlu edeceğini aktardı. Viyana ve Çankaya arasında sosyal ve kültürel etkinliklerin geliştirilmesine dair görüş alışverişinde bulunulan sohbette ülke gündemi de konuşuldu.


Taşdelen, büyükelçilikle koordineli bir çalışma yürüterek, özellikle kültür ve sanat etkinliklerinde ortaklaşa projeler geliştirip iki ülke halkları açısından ilişkilerin güçlendirilmesine destek olduklarına vurgu yaparak, Büyükelçi Wölfer’e teşekkür edip, yeni görevinde başarılar diledi.




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