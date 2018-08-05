Ayaş’ta hasat başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla uygulamaya koyduğu destekler çerçevesinde, geçtiğimiz Mayıs ayında Başkentli çiftçilere sebze fidesi ve tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen destek kapsamında yüzde 75’i hibe olmak üzere yüzde 25’i çiftçi katkı bedeli karşılığında Ayaş, Akyurt ve Kalecik ilçelerinde sebze fidesi, Çubuk ilçesinde ise salatalık tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Üreticilerin yüzünü güldüren sebze fidesi ve tohumu desteğinden faydalanan ve domates yetiştiriciliği ile uğraşan Ayaş Akkaya Mahallesi’nden Mahmut Uysal, "Kendimi bildim bileli çiftçilikle uğraşıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 75’i hibe olmak üzere, yüzde 25’i çiftçi katkı bedeli karşılığında vermiş olduğu destekten oldukça memnunum ve devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

20 yıldır eşiyle birlikte çiftçilik yapan Nilgün Ecer ise, "Eşim benden daha uzun zamandır çiftçilik yapıyor. Domates, biber ve patlıcan fidelerinden biz de aldık. Ürün veriminden oldukça memnunuz" şeklinde konuştu. Uzun yıllardır çiftçilikle uğraşan Hasan Ecer de, "Bu sene Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 75’i hibe olmak üzere dağıttığı fidelerle dikim yaptık. Domateslerimiz oldukça verimli. Büyükşehir Belediyesi’ne göstermiş olduğu ilgiden, verdiği destekten ötürü hem kendim hem de çiftçiler adına çok teşekkür ediyorum" dedi.