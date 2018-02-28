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28 Şubat 2018 12:13

Aybike’nin Afrin’deki asker babasına mektubu duygulandırdı

Kahramankazanlı bir grup lise öğrencisi, bir AVM’de düzenlenen ‘Bizimle okur musunuz’ adlı kitap okuma etkinliğinde hep birlikte kitap okudu, ardından mini bir konser verdi.

Aybike’nin Afrin’deki asker babasına mektubu duygulandırdı

28 Şubat 2018 12:13

Babası halen Afrin’de asker olarak savaşan 9. sınıf öğrencisi Aybike Kahraman’ın yazdığı mektup ise herkesi duygulandırdı.


Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi öğrencileri tarafından bir AVM’de düzenlenen ‘Bizimle okur musunuz’ adlı kitap okuma etkinliğine alışveriş için bulunan vatandaşlar da eşlik etti.


Öğrencilerin arkadaşlarının çaldığı keman ve gitar ezgileri eşliğinde yarım saat süren kitap okuma etkinliğinin ardından Zeytin Dalı Harekatına katılan askerler için yazılan mektuplardan örnekler okundu.


Babası halen Afrin’de asker olarak savaşan 9. sınıf öğrencisi Aybike Kahraman’ın yazdığı mektup herkesi duygulandırdı. Mektubu okurken gözyaşlarına boğulan Aybike mektubu okumakta oldukça zorlandı ve arkadaşlarının ayağa kalkarak verdiği destek alkışlarıyla ancak bitirebildi.


Aybike Kahraman babasının şahsında Mehmetçiğe olan minnet ve şükran duygularını dile getirerek başladığı mektubunu, Necip Fazıl Kısakürek’in Zindan’dan Mehmet’e Mektup adlı şiirinin son dörtlüğü ile tamamladı.


’Bizimle okur musunuz’ adlı kitap okuma etkinliği okulun müzik grubunun verdiği konserle sona erdi. Öğrenciler ve vatandaşlar daha sonra okudukları kitapları okulun kütüphanesine bağışladı.


Mektubunu okurken çok duygulandığını ve gözyaşlarına hakim olamadığını dile getiren Aybike Kahraman, arkadaşlarının da kendisiyle aynı duygu ve düşünceleri paylaştığını bilmesinin onur verici olduğunu söyledi.




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