Aydın’dan, esnafa destek

Bölge Milletvekili adayı Barış Aydın, esnafın ve yerli üretimin desteklenmesi konusunda her türlü çabayı gösterme sözü verdi.

Barış Aydın, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Ankara ekonomisinin nabzının attığı önemli merkezlerden biri olan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği’ne (GİMAT) bir ziyaret gerçekleştirdi. 1975 yılından bu yana Ankara ekonomisine hizmet veren, 594 işyeri ve 700 civarında esnafı aynı çatı altında toplayan GİMAT’ın Yönetim Kurulu üyeleri ve esnafla sohbet eden, görüşmeler yapan Aydın, talep ve beklentileri dinledi.

GİMAT Başkan Yardımcısı Abdulkadir Aydoğan, GİMAT’ın yapısını anlatırken, doğrudan halka satış yapan işletmelerin toptancıların fonksiyonunu azalttığını belirterek, yeni bir yapıyla 1 milyon metrekarelik yer aradıklarını ve çeşitli grupları birleştirip entegre bir tesis ortaya çıkarmak istediklerini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan GİMAT Gross Market hakkında da bilgiler veren Aydoğan, burasının 35 bin metre kare kapalı alandan oluştuğunu ve yaklaşık 300 kişiye istihdam sağladığını kaydetti.

Barış Aydın da GİMAT’ın, gıdadan kozmetiğe, kuru yemişten temizlik maddesine çok çeşitli ürün yelpazesiyle sadece Ankara’nın değil, Türkiye’nin önemli bir ticaret merkezi olduğunu belirterek, “Yenimahalle’de istihdama önemli katkı sağlıyor. Biz de toptancı esnafını kalkındırmak için elimizden geleni yapacağız. Gimat’ın bir marka değeri var. Gıda sektöründe sahip olduğu birikimle perakende sektöründe de önemli bir aktör olacağına inanıyorum” dedi.

Aydın, yerli üretimin desteklenmesini isteyen bir üyeye yanıt verirken, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki hassasiyetini ve çabalarını biliyoruz. Biz de iktidar partisinin temsilcileri olarak bu konuda elimizden geleni yapmak mecburiyetindeyiz” karşılığını verdi.

GİMAT üyeleri, çalıştıracak eleman bulamamaktan, gençlerin kısa süre sonra iş bırakmasından yakınması üzerine Barış Aydın, şunları söyledi:

“Bu seçim çok önemli. Bu seçim Türkiye’nin seçimi.. Ben sektörün içinden gelen biriyim. Ticaret yapıyoruz. Risk alan, personel çalıştıran, katma değer üreten, vergi veren insanlarız. Biz risk alan insanlarız. Bu süreçte ülkemizin bekasını düşünmek zorundayız. Ülkemiz çok büyük badireler atlattı. Şimdi vakit Türkiye vakti. Bunu gençlere de anlatmalıyız. Eğitimli, nitelikli, özgüvenli gençler yetiştirmek zorundayız.”

Toplantının ardından Barış Aydın, GİMAT Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yeni açılan GİMAT Gross Market’i gezdi.