Aydınlıkevler Kreşi yeni sezonu açtı

Altındağ Belediyesine bağlı Aydınlıkevler Kreşinde 2018- 2019 yılı eğitim öğretim sezonu başladı. Birbirinden eğlenceli oyunların oynandığı sezon açılışı etkinliğinde kreşe yeni kayıt yaptıran öğrencilerin uyum sürecini en kısa sürede atlatmaları amaçlandı. Yaşları üç, dört ve beş arasında değişen yaklaşık 60 çocuk, yeni eğitim ve öğretim sezonunu açtı. Altındağlı minikler, yeteneklerini kreşin ilk gününden itibaren gözler önüne serdi. Animasyon grubu eşliğinde oyunlar oynayan minikler oldukça eğlenceli vakit geçirdi. Çocukların daha sosyal bir hale gelmesi için yapılan etkinliklerde hemen hemen her öğrencinin oyunlarda görev alması dikkatlerden kaçmadı. Altındağlı minikler, daha sonra müzik eşliğinde dans ederek arkadaşlarıyla birlikte el ele gönüllerince eğlendi. Kreşe yeni kayıt yaptıran öğrencilerin uyum sürecini atlatmasını amaçlayan programda sıra illüzyon gösterilerine geldi. Altındağlı minikler, illüzyon gösterilerini adeta pür dikkat izledi ve gösteriler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aydınlıkevler Kreşi öğrencileri, son olarak hazırladıkları balonları kreşin balkonundan aşağı bırakarak renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Alanında uzman eğitmenleri, geniş sınıfları, modern mobilya ve oyuncakları ile üç, dört ve beş yaş grubu çocuklara hizmet veren kreşlere, veliler de yoğun ilgi gösterdi.

Kreşler derslikleri, oyun salonları, fen laboratuvarları, yemek salonları, kütüphane ve çocukların güvenli bir biçimde oynayabileceği bahçesi ve oyun alanları ile göz dolduruyor. Tüm ayrıntıların çocuklar için düşünüldüğü toplamda 250 minik öğrencinin devam ettiği kreşlerde eğitim programları da büyük beğeni topluyor.

“Okul öncesi eğitim dönemi, bir milletin eğitim sürecinin başladığı en önemli dönemdir”

Okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağlı çocukların daha aydınlık bir geleceğe kavuşması için çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi. “Okul öncesi eğitim dönemi, bir milletin eğitim sürecinin başladığı en önemli dönemdir” diyen Tiryaki, Altındağ’ın her mahallesindeki çocuğun bu eğitimden faydalanmaya hakkı olduğunu dile getirdi.