AYK ve YTB güçlerini birleştirdi

İmzalanan protokol kapsamında iki kurum ilk defa resmi olarak birlikte çalışma ve iş birliği yapma fırsatı bulmuş olacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Mehmet Köse ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, iki kurumun çeşitli alanlarda resmi iş birliğini güçlendirmek ve ortak çalışma alanları oluşturmak amacıyla 9 maddelik protokol imzaladı. YTB binasında gerçekleştirilen imza töreni öncesi konuşma yapan YTB Başkanı Mehmet Köse, “Tabii iki kurumun kesiştiği birçok alan var. Yurtdışı Türkler Başkanlığının hitap etiği coğrafya, kitle; AYK’yla birçok alanda örtüşüyor. Kendilerinin tecrübeleri ve birikimleri ihtiyaç duyduğumuz konu başlıkları bizim açımızdan önemli ve bize katkı sağlayacaktır” dedi.

İlk ortak çalışma Kırım üzerine

YTB Başkanı Köse ayrıca, iki kurumun resmi olarak ilk çalışmasının Kırım tarihi ve kültürel mirasıyla ilgili hazırlanmış olan envanter çalışmasının çevirisi olacağını açıkladı. Köse, yapılacak çalışmaya ilişkin, “Bu çalışmanın İnglizce, Ukraynaca gibi yabancı dillere çevirisi ilk çalışmamız olacak. Kırım’ın kültürel mirasının uluslararası camiaya aktarılması açısında da önemli bu çalışma. Tabii Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesinden önce tamamlanmış bir çalışma. Oradaki (Kırım) Türk-İslam detaylı bir şekilde envanteri oluşturuldu ve inşallah bunu birlikte uluslararası kamuoyunun ve akademinin gündemine aktarılacak şekilde yabancı dillere çevirisini yapacağız” açıklamasını yaptı.

“Resmi bir çerçeveye ve mevzuata uygulamamız daha güzel oldu”

AYK Başkanı Prof. Dr. Derya Örs de imzalanan protokolün iki kurum için hayırlı olmasını ve birçok işe vesile olmasını temenni ederek şunları söyledi:

“Güçlerimizi birleştirmek ve yapabileceğimiz daha fazla faaliyeti gerçekleştirebilmek adına böyle ‘efradını cami, ağyarını mani’ diye tabir edilen 9 maddeden oluşan bir protokol hazırlamış olduk. Aslında bu iş birliklerini zaman zaman yürütüyoruz. Ama tabii ki bunlar resmi bir çerçeveye ve mevzuata uygulamamız daha güzel oldu. Bize bağlı dört kurum var. başta Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu olmak üzere Atatürk Kültür Merkezi ve Atatürk Araştırma Merkezi var. Bu dört kurumumuzun bilimsel ve akademik gücünü Yurtdışı Türkler Başkanlğının yapmış olduğu o geniş çaplı burslar olsun, yurt dışındaki akraba toplulukların soydaşların, dindaşların çeşitli faaliyetlerine dünya görüşlerine bakış açılarına vermiş olduğu katkıya biz de Atatürk Yüksek Kurumu olarak karınca kararınca destek vermek, yurt içinde eve dışında yapışacak faaliyetlerde ortaklaşa hareket etmek üzere bugün sizlerin huzurunda bu protokolü imzalayacağız. Bunun hayırlı uğurlu olmasını ve fiiliyatta da bir şeyler yapabilmemizi pek çok işe vesile olmasını temenni ediyorum”