Aysu'dan Polatlı Haymana Tabaklılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret

POHATDER Başkanı Bayram Özkök, Başkan Yardımcısı Aydın Kabasakal ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere Tabaklı Mahallesi sakinleri tarafından karşılanan Hacı Aysu, siyasi çalışmalarını anlatarak, dernek çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı. POHATDER Başkanı Bayram Özkök, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Burada derneğimizi ilk defa ziyaret eden Hacı Aysu ve AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Av. Gazi Karaoğlu'na teşekkür ediyorum. Kendilerine siyasi hayatlarına başarılar diliyoruz. Biz Sayın Hacı Aysu ve Gazi Karaoğlu başkanlarımızı tanıyoruz ve onların yaptığı güzel hizmetleri de çok iyi biliyoruz" dedi.

Hacı Aysu ise, "Bugün burada köyüm dediğim Tabaklılı kardeşlerimi ve büyüklerimi ziyaret etmeye geldim. Biz her zaman büyük bir aileyiz, bunun farkında olduğumuz için ailemin yanına geldim. Bizleri bugün burada yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler birlik içerisinde olduğunuz sürece her şeyin üstesinden gelecek güçtesiniz. Siz ne kadar güçlü durursanız bizler de o kadar güçlü olur, hayalimiz ve sevdamız olan Haymana'yı marka bir ilçe haline getiririz. Hacı Aysu geçmişinden ders çıkarmış ve hatalarıyla yüzleşmiş, sizin huzurunuza gelmiş ve sizlerden destek istiyorum" şeklinde konuştu.

Haymana'yı yeniden kazandığı takdirde hizmet için var gücüyle çalışacağını vurgulayan Aysu şunları söyledi:

"Biz ilk kazandığımızda 77 milyon borç ile bir belediye aldık. Borç yiğidin kamçısıdır dedik ve çalışmalarımıza başladık, Haymana'ya birçok eser kazandırdık. Haymana'yı turizm bölgesi ilan ettirdik ve kaplıcalarımızı yeniledik, daha hijyenik hale getirdik. Ve yerli yatırımcı da dahil olmak üzere yatırımcılara kolaylık sağlayıp oteller açtırdık, yatak sayımızı yükseltik. İç Anadolu'nun en büyük oteli olan Grannos Termal Oteli Haymanamıza kazandırdık. Kültür Merkezi, yeni Adliye Binası, her mahalleye çocuk parkı, yurtlar, çamur içinde olan mahalle içlerimize asfalt ve parke kilit taşı, Polatlı-Haymana, Haymana-Ankara, Konya-Haymana yolu bizim çabalarımızla yapıldı. Haymana çiftçisinin isteği üzerine DSİ'den talep ettiğimiz Sırçasaray Sulama Barajı, yüzme havuzu, yeni TMO Ofis binası, Meslek Yüksek Okulu ile sosyal ve kültürel anlamda birçok eseri Haymanamıza kazandırdık. Bunları sizin sayenizde yaptık ve sizlerin sayesinde yapacağımız, Haymana'ya kazandıracağımız birçok eserimiz var."