Spor salonları, statlar, halı sahalar, yüzme havuzunun ardından şimdi de 70 dönümlük dev bir alana yapılacak olan Ayyıldız Spor Kompleksi’nde ilk kazma vuruldu.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in, önceki Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile şimdiki Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile yaptığı görüşmeler sonuç verdi. İlçe için spor tesisleri talebinde bulanan Başkan Çetin, Bakan Akif Çağatay Kılıç döneminde kabul edilen ve Bakan Osman Aşkın Bak döneminde ise yapımına başlanan spor kompleksini ilçeye kazandırdı.

Ayyıldız Mahallesi’nde bulunan 70 dönümlük spor kompleksi arazisinde yüklenici firma tarafından hafriyat çalışması başladı. Hafriyat çalışmalarının ardından temeli atılacak olan spor kompleksinin bir yılda tamamlanması planlanıyor.

Olimpik yüzme havuzu ve 2 bin kişilik stat da olacak

Pursaklar Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, onları spora teşvik etmek için omuz omuza mücadele ediyor. Bu kapsamda Pursaklar Belediyesi gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve Pursaklar’ın isminin dünyaya duyurulması noktasında sportif yatırımlara hız verdi. Pursaklar Belediyesinin Ayyıldız Mahallesi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis ettiği 70 dönümlük arazide 1 adet 2 bin 200 kişi seyirci kapasiteli sentetik stadyum, 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet çok amaçlı ‘Sporcu Fabrikası’ (10 adet spor salonu büyüklüğünde) yapılacak. ‘Sporcu Fabrikası’nın içerisinde basketbol, voleybol, hentbol, judo, taekwondo, güreş gibi faaliyetlerin yapılabileceği antrenman salonları da bulunacak. Pursaklar’a kazandırılan iki ayrı (biri Saray’da) olimpik yüzme havuzunun tamamlanmasıyla birlikte ilçenin ihtiyaç duyulan bütün eksikleri giderilmiş oldu.