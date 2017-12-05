Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Hesaplama Palatası (Sayıştay) denetçileri ve daire başkanlarından oluşan 18 kişilik heyet için Ankara’da eğitim ve tecrübe programları düzenlendi. 9 kişilik 2 ayrı grup şeklinde gerçekleştirilen eğitim ve tecrübe aktarımı programları kapsamında ilgili katılımcılara, mali denetim, performans bilgisinin denetimi, bilişim teknolojilerinin denetimi, yıllık devlet bütçesinin uygulanmasına ilişkin Sayıştay denetimi ve devlet borçlarının denetimi konularında eğitimler verildi. Sayıştay Başkanlığının deneyimli uzman denetçileri tarafından verilen eğitimlerde iki ülkenin Sayıştay kurumlarının karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Eğitim ve tecrübe aktarımı programı katılımcıları, eğitimlerin son gününde TİKA’yı ziyaret ettiler. Katılımcılara TİKA’nın Azerbaycan’a yönelik hayata geçirdiği faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hesaplama Palatasının uzman heyetinin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla ileride yapılabilecek faaliyetlere ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.

TİKA’nın Azerbaycan kamu kurumlarının insan kaynağının geliştirilmesi projeleri kapsamında 2013 ve 2014 yıllarında, Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Hesaplama Palatası (Sayıştay) uzmanlarına yönelik “Uluslararası Denetim Standartlarının Uygulanması Çerçevesinde Tecrübe Paylaşımı” konulu eğitim programı ve “Türk Sayıştay’ında Uluslararası Denetim Standartlarının Uygulanması Çalıştayı” düzenlenmişti.