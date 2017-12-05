Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 11:20

Azerbaycan Cumhuriyeti Hesaplama Palatası (Sayıştay) uzmanlarının gelişimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Azerbaycan Cumhuriyeti Hesaplama Palatası (Sayıştay) uzmanlarının mesleki becerilerinin arttırılmasını, Türkiye’nin 155 yıllık birikime sahip Sayıştay Başkanlığının tecrübesinin öğrenilmesini ve faaliyetlerin yerinde incelenmesini amaçlayan Denetimde Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Projesi hayata geçirildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Hesaplama Palatası (Sayıştay) uzmanlarının gelişimine destek

05 Aralık 2017 11:20


Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Hesaplama Palatası (Sayıştay) denetçileri ve daire başkanlarından oluşan 18 kişilik heyet için Ankara’da eğitim ve tecrübe programları düzenlendi. 9 kişilik 2 ayrı grup şeklinde gerçekleştirilen eğitim ve tecrübe aktarımı programları kapsamında ilgili katılımcılara, mali denetim, performans bilgisinin denetimi, bilişim teknolojilerinin denetimi, yıllık devlet bütçesinin uygulanmasına ilişkin Sayıştay denetimi ve devlet borçlarının denetimi konularında eğitimler verildi. Sayıştay Başkanlığının deneyimli uzman denetçileri tarafından verilen eğitimlerde iki ülkenin Sayıştay kurumlarının karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.


Eğitim ve tecrübe aktarımı programı katılımcıları, eğitimlerin son gününde TİKA’yı ziyaret ettiler. Katılımcılara TİKA’nın Azerbaycan’a yönelik hayata geçirdiği faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hesaplama Palatasının uzman heyetinin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla ileride yapılabilecek faaliyetlere ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.


TİKA’nın Azerbaycan kamu kurumlarının insan kaynağının geliştirilmesi projeleri kapsamında 2013 ve 2014 yıllarında, Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Hesaplama Palatası (Sayıştay) uzmanlarına yönelik “Uluslararası Denetim Standartlarının Uygulanması Çerçevesinde Tecrübe Paylaşımı” konulu eğitim programı ve “Türk Sayıştay’ında Uluslararası Denetim Standartlarının Uygulanması Çalıştayı” düzenlenmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Cuma
    Sisli
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç