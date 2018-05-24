Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yılında anılacak

yılı dolayısıyla 28-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında uluslararası katılımlı sempozyum düzenleniyor.

yılı dolayısıyla 28-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü iş birliğiyle uluslararası katılımlı sempozyum düzenleniyor. 2002 yılından bu yana her yıl düzenlenen Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu bu yıl, 28 Mayıs 1918’de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti şerefine ve bağımsızlığın mimarları olan Kurucu Başkan Mehmet Emin Resulzade ve arkadaşlarının anısına düzenlenecek. Oturumlarda, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin 28 Nisan 1920’de Sovyet idaresine girmesiyle son bulan tarihi ve bağımsızlık düşüncesinin Azerbaycan tarihindeki yansımaları kapsamlı olarak ele alınacak. Dört gün boyunca düzenlenecek oturumlarda Azerbaycan’da bağımsızlık düşüncesinin beslendiği kültürel kaynaklar, kurucu kadronun bağımsızlık mücadelesi, kurulan devletin çeşitli alanlarda izlediği politika ve Sovyet işgali sonrasında yaşananlara dair bildiriler sunulacak. Karabağ oturumunda ise işgal altındaki Karabağ bölgesinin tarihi ve kültürü ele alınacak. Ayrıca, sorunun çözümünde kat edilen mesafeye dair değerlendirmeler yapılacak.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin ev sahipliğinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çiçek ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder’in açış konuşmalarıyla başlayacak olan etkinliğe Türkiye ve Azerbaycan’ın yanı sıra Kazakistan, İran, Rusya, Gürcistan, İsveç, Rusya ve KKTC’den bilim insanları katılıyor.