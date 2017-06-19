Azerbaycan’da Ramazan coşkusu TİKA’nın iftar sofralarında yaşanıyor

Azerbaycan’ın kadim kültüründe var olan yardımlaşma ve vakıf kültürünün yeniden geliştirilmesini amaçlayan faaliyetler çerçevesinde, Başkent Bakü ve değişik bölgelerde Karabağ kaçkınları (yurtlarından edilen Karabağlılar), Ahıskalılar, engelliler, dar gelirli aileler ve gençlere yönelik iftar programları düzenleniyor. Dar gelirli aileler, gençler ve Karabağ kaçkınlarının katılımlıyla bu yılın ilk iftar programı Şeki’de gerçekleştirildi. 380 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında TİKA tarafından Şeki’de kurulan Gençlik Merkezi bünyesinde yer alan Yunus Emre Grubu tasavvuf musikisinden örnekler icra etti. İftar programına iştirak TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk, ortak kültürümüzün bir unsurunun devam ettirilmesi ve kardeş ülkemizle ortak değerlerimizin paylaşılmasını amaçlayan bu faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

Gençlerin ve engellilerin katılımıyla 200 kişilik bir diğer iftar programı TİKA tarafından tadilatı yapılan Gençliğe Yardım Fondu’nda yapıldı. TİKA’nın Azerbaycan’da gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerde esas hedef kitle olan Karabağ kaçkınları da TİKA’nın iftar sofrasında buluştu. Daha önce TİKA tarafından Sumgayıt’ta yaşayan Karabağ kaçkınları için yenilenmiş taziye ve toplantı evinde düzenlenen iftar sofrasına 300 Karabağ kaçkını katıldı. Her zaman TİKA’nın desteklerini üzerlerinde hisseden kaçkınlar, Türkiye halkına ve devletine teşekkürlerini dile getirdiler.

Ramazan ayı boyunca devam edecek iftar programları çerçevesinde Sabirabad, Astara, Füzuli, İsmayıllı, Mingeçevir ve Bakü’de Karabağ kaçkınlarının, Ahıskalıları dar gelirli aileler için iftar sofraları kurulacak. 2017 yılı içerisinde Başkent ve 7 bölgede toplam 2 bine yakın kişi TİKA iftar sofralarında buluşacak.