Azerbaycan’da TİKA iftarı

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da her alanda kalkınma faaliyetleri hayata geçiren TİKA, ortak manevi değerlerden olan Ramazan ayının birlik ve beraberlik içerisinde sevinçle yaşanması amacıyla geleneksel TİKA iftar sofraları kurmaya devam ediyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında TİKA’nın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün de dahil olduğu 14 bölgede düzenlediği geleneksel iftar programlarında 2 bin 500’den fazla kişi bir araya geldi.

Azerbaycan’da yardımlaşma ve vakıf kültürünün geliştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler çerçevesinde bu yılın ilk iftar sofrası Sabirabad ve Saatlı Bölgesinde yaşayan, büyük çoğunluğu Ahıska Türklerinden oluşan 300 kişi için kuruldu. TİKA’nın Azerbaycan’da hayata geçirdiği proje ve faaliyetlerde aktif işbirliği yapılan sivil toplum kuruluşları aracılığı ile Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar programları çerçevesinde başkent Bakü’de, Cebrail rayonunun Ermenistan işgalinden kurtarılan Cocuk Mercanlı köyünde, Şeki-Zagatala, Guba-Haçmaz, Gence-Şemkir Bölgelerinde olmak üzere Azerbaycan’ın dört bir yanında Karabağ göçmenleri, gazi ve şehit aileleri, engelliler, dar gelirli aileler ve gençler için iftar sofraları kuruldu.