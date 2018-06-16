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16 Haziran 2018 13:33

Azerbaycan’da Yeşilay Cemiyeti’ne donanım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Azerbaycan Yeşilay Cemiyetinin yeni açılan ofisine donanım desteği sağlandı.

Azerbaycan’da Yeşilay Cemiyeti’ne donanım desteği

16 Haziran 2018 13:33


Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile birlikte Azerbaycan’da kötü alışkanlıklara ve bağımlılıklara karşı faaliyetler hayata geçirmek amacıyla Azerbaycan’da kurulan Yeşilay Azerbaycan - Zararlı Alışkanlıklara Karşı Mücadele İçtimai Birliği’nin yeni açılan ofisine daha etkin ve verimli bir çalışma ortamı oluşturulması amacıyla TİKA tarafından donanım desteği sağlandı.


Her türlü bağımlılıkla mücadelede Yeşilay şubelerinin uluslararası kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla TİKA ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki işbirliği anlaşması çerçevesinde, 100 yıllık tecrübeye sahip Türkiye Yeşilay Cemiyetinin, Azerbaycan Yeşilay Cemiyeti aracılığı ile Azerbaycanlı gençlere yönelik zararlı alışkanlıklara karşı hayata geçirdiği proje ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için mobilya, bilgisayar ve elektronik ekipmanlar ile tefriş edildi.


Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından Azerbaycan’da hayata geçirilen faaliyetler Yeşilay Azerbaycan - Zararlı Alışkanlıklara Karşı İçtimai Birliği aracılığı ile yürütülüyor. Yeşilay Azerbaycan, Azerbaycan’da tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele ederek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.


TİKA desteğiyle Bakü’de açılan ofisinde çalışmalarına başlayan Yeşilay Azerbaycan, başta öğrenciler olmak üzere gençler için çeşitli bilgilendirici ve eğitici seminerlerin yanı sıra ebru, tezhip, resim ve benzeri mesleki ve el sanatları kursları düzenliyor.




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