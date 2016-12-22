Uganda, Azerbaycan, Türkiye İşbirliği Programı’nın (UATİP) ikinci aşaması Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkılarıyla Azerbaycanlı ve Türk doktorlar tarafından verilen uygulamalı katarakt ameliyatı eğitimi ile başarıyla tamamlandı.

TİKA’nın Azerbaycan’daki öncelikli hedefleri içerisinde yer alan “Üçüncü Ülkelere Yönelik Ortaklıkların Geliştirilmesi” amacıyla gerçekleştirilen Uganda - Azerbaycan - Türkiye İşbirliği Programı’nın (UATİP) ikinci aşaması, Azerbaycanlı ve Türk doktorlar tarafından verilen uygulamalı katarakt ameliyatı eğitimi ile başarıyla tamamlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO’nun) verilerine göre, dünyada 285 milyon görme bozukluğu çeken insan var. %80’i tedavi edilebilir olan bu görme bozukluklarının uygun yöntemlerle tedavi edilememesi sebebiyle, her yıl binlerce insan görme yetisini kaybediyor. Dünyada 39 milyon körlük vakası bulunmakta ve bu vakaların yüzde 51’ini katarakt oluşturuyor.

TİKA ve Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD) işbirliği ile gerçekleştirilen projede Azerbaycan’ın Bilesuvar Bölge Hastanesinde görev yapan 2 göz doktoru görev aldı. Azerbaycanlı ve Türk doktorlardan oluşan 5 kişilik sağlık ekibi 69 katarakt ameliyatı ve 138 poliklinik göz muayenesi gerçekleştirdi.

Program çerçevesinde, Uganda’da katarakt hastalığının en yaygın bölgesi olan İganga şehri bölge hastanesinde (İganga District Hospital) Lazerli Katarakt Ameliyatı (FAKO) eğitimleri verildi. Göz hastalıklarının yaygın olduğu bilinen ve bu sorunların giderilmesi için yeterli altyapının, teknik donanımın ve insan kaynağının eksik olduğu bilinen Uganda’da söz konusu problemlerin azaltılmasını amaçlayan UATİP Programı çerçevesinde, İganga şehri hastanesi doktorlarının Türkiye’de eğitilmesi planlanıyor.