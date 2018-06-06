Azeri heyetten Mustafa Ak’a ziyaret

9. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri kapsamında Keçiören’de bulunan Sumgayit Valisi Zakir Farajov, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı makamında ziyaret etti. Sıcak bir ortamda geçen ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Ak, köklü devlet geleneğine sahip iki ülkenin her zaman dost olacağını belirterek, "Azerbaycan’daki kardeş belediyemiz Sumgayit ile güçlü bir iş birliğimiz var. Tecrübelerimizi paylaşıyor, güzel çalışmalar yapıyoruz’’ ifadelerini kullandı. ’’Mazlum dünya, dostlarımız, kardeşlerimiz, İslam alemi için Erdoğan’ın yeniden seçilmesi çok önemli’’ diyen Ak, Erdoğan’ın sadece Türkiye’ye değil dünyadaki mazlum milletlere ve haklı davalara sahip çıktığını kaydetti.

Ak, 23 ülke, 15 hemşehri derneğinin katılımıyla gerçekleşen 9. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri ile ilgili olarak da, ’’Gelen heyetler Ankara’yı geziyor, görüşmeler yapıyorlar, 9 yıldır Azerbaycan hep geldi ve yanımızda olduğunu hep gösterdi’’ şeklinde konuştu.

Ak’ın Türk Cumhuriyetlerine verdiği desteğin takdire şayan olduğunu ve Hocalı Soykırımı Anıtı’nı Türkiye’de ilk yapan Keçiören Belediyesinin kendileri için çok önemli bir değer ifade ettiğini belirten Sumgayit Valisi Zakir Farajov, 24 Haziran’daki seçimden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Bakü’ye beklediklerini vurguladı. Farajov, “Sayın Erdoğan her seçim sonrası mutlaka Bakü’yü ziyaret eder, bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev de seçildikten sonra mutlaka Türkiye’ye gelir. İki ülkenin dostluğu için bu çok önemli. Bizim en büyük ve en güçlü kardeşimiz sizlersiniz’’ açıklamalarında bulundu.

Hocalı Anıtı’nı da ziyaret edip çelenk bırakan heyet, Göçmen Hizmetleri Merkezi ve belediyenin birimlerini gezerek çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.