Babalık destek eğitimi başlıyor

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla Türkiye'nin ilk mor bayraklı yerel yönetimi olmaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte düzenlediği “Babalık Destek Eğitimi Programı”nı bu yıl ikinci kez başlatıyor. 3-6 ile 7-11 yaşları arasında çocukları olan babalara açık tamamı ücretsiz eğitimle, babaların çocuk gelişimi konusunda bilgi edinmesi amaçlanıyor. Çocuk yetiştirmenin sadece annenin işi olmadığının babaların da eşit bir şekilde sürece katılması gerektiğinin aktarıldığı eğitimde, çocuklarıyla zaman geçiren, onlarla ilgilenen, gelişimlerine katkıda bulunan baba olmanın önemi vurgulanıyor. Aile içi her türlü şiddetin önlenmesi, aile içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, demokratik davranışların gelişmesinin amaçlandığı eğitim, şiddet içeren davranışların değiştirilmesini, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesini, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasını da hedefliyor.

Eğitim kapsamında, Çankaya Belediyesi hizmet binalarında 15'er kişilik baba grupları, haftada bir gün 2 buçuk saat bir araya geliyor. Yetişkin eğitimi yöntem ve tekniklerini uygulayan AÇEV eğitmenleri, 10-13 oturum süren eğitim boyunca, babaların edindiği bilgi ve becerileri toplumsal ilişkilerinde de kullanabilmesi için farklı çalışmalar da yapıyor. Eğitime katılmak isteyen babalar, Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne 458 89 00/3501 numaralı telefondan başvurabiliyor.