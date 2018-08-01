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01 Ağustos 2018 03:12

Bagaj kapağı üzerinde tehlikeli yolculuk

Ankara’da iki gencin seyir halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerinde yaptığı yolculuk görenleri şaşkına çevirdi.

Bagaj kapağı üzerinde tehlikeli yolculuk

01 Ağustos 2018 03:12

Yoldan geçenlerin meraklı bakışlarına aldırış etmeyen gençler, kendilerini kaydeden kamerayı görünce tehlikeli yolculuklarına son verdi.


Altındağ ilçesinde gece yarısı kaydedilen görüntüde, Turgut Özal Bulvarı üzerinden Akköprü istikametinde seyreden otomobilin bagajına oturan iki gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Yolun sağ şeridinde dörtlüleri yanık vaziyette ilerleyen otomobilin bagajındaki genç kız ve erkek, yoldan geçenlerin meraklı bakışlarına aldırış etmeden sohbet etti.


Gece yarısı olması nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşanmadığı yolda kilometrelerce bu şekilde ilerleyen gençler, kamerayı fark edince otomobili durdurup, araç yola içinde devam etti.




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