Bağiçi Kültür Merkezi, iftar programıyla açıldı

Bağiçi Kültür Merkezi’nin açılış programına Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın yanı sıra AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı Murat Yıldırım, Gölbaşı Belediyesi meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda mahalleli katıldı. Programda konuşan Duruay, “Her Mahalleye Kültür Merkezi projesiyle yapımını başlattığımız ‘Bağiçi Kültür Merkezi’mizi 11 ayın sultanı ramazan ayında, böyle anlamlı bir iftar programında açmaktan mutluluk duyuyoruz. 530 metrekarelik bir alana kurulan kültür merkezimizin içinde muhtarlık ofisi, gelin odası, mutfak, lavabolar ve bir adet çok amaçlı salon ve kurs odası bulunuyor. Rahmet ve bereket ayında açtığımız Bağiçi Kültür Merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum “dedi.

Yıldırım: “Kültür ve geleneklerimiz buralarda yaşacak”

Duruay’ın ardından söz alan Milletvekili Adayı Yıldırım ise “Belediye Başkanımız burada çok güzel bir konak yapmış. AK Parti mahallerimize köylerimize imar ve irfan götürmektedir. Burada yapılan mimari yapının içerisindeki faliyetlerlerle kültür ve geleneklerimiz sürdürülecek, toplantılarımızla birlik ve beraberliğimiz daim olacaktır. Belediye Başkanımız Fatih Duruay’a bu güzel hizmetinden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.