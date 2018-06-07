Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 08:08

Bağiçi Kültür Merkezi, iftar programıyla açıldı

Gölbaşı Belediyesi’nin “Her Mahalleye Kültür Merkezi” projesi kapsamında Bağiçi Mahallesi’nde inşa ettiği “Bağiçi Kültür Merkezi”nin açılışı düzenlenen iftar programıyla gerçekleştirildi.

Bağiçi Kültür Merkezi, iftar programıyla açıldı

07 Haziran 2018 08:08


Bağiçi Kültür Merkezi’nin açılış programına Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın yanı sıra AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı Murat Yıldırım, Gölbaşı Belediyesi meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda mahalleli katıldı. Programda konuşan Duruay, “Her Mahalleye Kültür Merkezi projesiyle yapımını başlattığımız ‘Bağiçi Kültür Merkezi’mizi 11 ayın sultanı ramazan ayında, böyle anlamlı bir iftar programında açmaktan mutluluk duyuyoruz. 530 metrekarelik bir alana kurulan kültür merkezimizin içinde muhtarlık ofisi, gelin odası, mutfak, lavabolar ve bir adet çok amaçlı salon ve kurs odası bulunuyor. Rahmet ve bereket ayında açtığımız Bağiçi Kültür Merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum “dedi.


Yıldırım: “Kültür ve geleneklerimiz buralarda yaşacak”


Duruay’ın ardından söz alan Milletvekili Adayı Yıldırım ise “Belediye Başkanımız burada çok güzel bir konak yapmış. AK Parti mahallerimize köylerimize imar ve irfan götürmektedir. Burada yapılan mimari yapının içerisindeki faliyetlerlerle kültür ve geleneklerimiz sürdürülecek, toplantılarımızla birlik ve beraberliğimiz daim olacaktır. Belediye Başkanımız Fatih Duruay’a bu güzel hizmetinden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç