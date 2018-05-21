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21 Mayıs 2018 16:21

Bağımsız Türkiye Partisi 24 Haziran’da yapılacak seçime katılmama kararı aldı

IHAAW162152-GEN/21-05-2018 - Bağımsız Türkiye Partisi 24 Haziran’da yapılacak seçime katılmama kararı aldı 21.

Bağımsız Türkiye Partisi 24 Haziran’da yapılacak seçime katılmama kararı aldı

21 Mayıs 2018 16:21

05.2018 16:21:52 TSI NNNN




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