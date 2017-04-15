Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 11:36

Bağlumspor Keçiören’in gururu oldu

Keçiören Bağlumspor, Türkiye Wushu Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kumite ve Kata Şampiyonası’nda madalya rekoru kırdı.

Bağlumspor Keçiören’in gururu oldu

15 Nisan 2017 11:36

Bağlumspor kazandığı 41 madalya ile tüm zamanların ’aynı alanda alınan en çok madalya’ rekorunu elde etti.


2-6 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen ’Budokaido Kyokushin Ashihara (Full Kontak Karete) Türkiye Kumite ve Kata Şampiyonası’na minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlarda 39 sporcusu ile katılan Bağlumspor, 13 altın, 13 gümüş ve 15 bronz madalya olmak üzere toplam 41 madalya kazanarak ’tüm zamanların aynı anda alınan en çok madalya’ rekorunu kırma başarısını gösterdi. Madalya alan Bağlumsporlu sporcular Türkiye’yi 2017 yılında yapılacak uluslararası şampiyonalarda temsil edecek.


Rekor kıran Bağlumspor’u ve sporcularını tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bağlumspor’un başarıları bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Sporda başarı için yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor. Keçiören Belediyesi olarak geleceğin sporcularının yetişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum, uluslararası yarışmalarda da bizleri gururlandıracaklarına gönülden inanıyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
21
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    21°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:17
  • Güneş :06:03
  • Öğle :13:00
  • İkindi :16:43
  • Akşam :19:34
  • Yatsı :21:09
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!