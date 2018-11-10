Bahar Evi sakinlerinden ATA'ya saygı

Çankaya Belediyesi Bahar Evi sakinleri 10 Kasım öncesi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ziyaret etti.

Çankaya'da yaşayan yaşlı vatandaşların vakit geçirerek sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabildiği Bahar Evleri sakinleri büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yılı öncesi Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'ya olan saygılarını gösterdi.

Her kesimden Çankayalıya en iyi hizmeti sunmaya gayret gösteren Çankaya Belediyesinin yaşlı vatandaşların yararlanabilmesi için ilçenin 7 noktasında faaliyet gösterdiği Bahar Evlerine gelen yurttaşlar ilerleyen yaşlarına aldırmadan Ata'sına giderek sevgilerini sundular.

Atatürk'e saygılarını gösteren Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, 100. Yıl, Mutlukent ve Esat Bahar Evi'nden gelen yüzlerce Çankayalı bu anlamlı günde Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etmenin mutluluğunu ve gururunu doyasıya yaşadılar.