Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 09:45

Baharın gelişini uçurtma uçurarak kutladılar

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Rasim Özdenören Anadolu Lisesinin düzenlediği 1.

Baharın gelişini uçurtma uçurarak kutladılar

08 Mayıs 2018 09:45

Geleneksel Uçurtma Şenliği’ne katıldı. Gökyüzünü rengarenk desenlere boyandığı etkinlikte öğrenciler uçurtmalarla ve etkinliklerle doyasıya eğlendi.


Rasim Özdenören Anadolu Lisesi müzik öğretmenlerinin verdiği mini konserle gençler baharın gelişini doyasıya kutladı. 100 uçurtmanın gökyüzüne salındığı programa Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve çok sayıda öğrenci katıldı.



"Eğlencelerine ortak olduk"


Gençlerle birlikte uçurtma uçuran Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bugün gençlerimiz birlikte keyifli dakikalar geçirdik. Onlar da yılın yorgunluğunu üstlerinden atarak doyasıya eğlendiler. Okulumuzun gerçekleştirdiği sosyal faaliyet kapsamında gençlerimiz neşesine ortak olduk” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç