Baharın gelişini uçurtma uçurarak kutladılar

Geleneksel Uçurtma Şenliği’ne katıldı. Gökyüzünü rengarenk desenlere boyandığı etkinlikte öğrenciler uçurtmalarla ve etkinliklerle doyasıya eğlendi.
Rasim Özdenören Anadolu Lisesi müzik öğretmenlerinin verdiği mini konserle gençler baharın gelişini doyasıya kutladı. 100 uçurtmanın gökyüzüne salındığı programa Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve çok sayıda öğrenci katıldı.
"Eğlencelerine ortak olduk"
Gençlerle birlikte uçurtma uçuran Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bugün gençlerimiz birlikte keyifli dakikalar geçirdik. Onlar da yılın yorgunluğunu üstlerinden atarak doyasıya eğlendiler. Okulumuzun gerçekleştirdiği sosyal faaliyet kapsamında gençlerimiz neşesine ortak olduk” dedi.