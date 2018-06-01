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01 Haziran 2018 16:06

Bahçeli mahkum yakınlarını dinledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevlerinde yakınları bulunan aileleri MHP Genel Merkezi’nde kabul etti.

Bahçeli mahkum yakınlarını dinledi

01 Haziran 2018 16:06

Ailelerin sorunlarını dinleyen Bahçeli, Ramazan Bayramı öncesi hükümetin adımıyla af çıkmasının yararlı olduğunu belirtti.


Mahkum Yakınları Derneği (MAYAD) üyesi aileler, "kader mahkumları için af" önerisinde bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye teşekkür etmek için MHP Genel Merkezi’ne geldi. Ailelerin sorunlarını dinleyen Bahçeli, daha önce yapmış olduğu af açıklamasında ısrarlı olduğunu dile getirdi. Bahçeli, Ramazan Bayramı öncesi hükümetin adımıyla bazı mahkumlar için af çıkmasının yararlı olduğunu söyledi. Aileler ise "Devlet baba mahkumlar seni bekliyor" dedi.


MHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapan MAYAD Genel Başkanı Enver Yılmaz, Bahçeli’nin mahkumlara verdiği destekten dolayı teşekkür etmek için geldiklerini dile getirerek, mahkumların bir an önce ailelerine kavuşmasını beklediklerini söyledi.




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