Dönem Milletvekili seçilmesinden dolayı tebrik etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, parti genel merkezindeki makamında gerçekleşen görüşmede, ‘ilk defa bir Ülkü Ocakları Genel Başkanı’nın görevdeyken milletvekili seçildiğini’ hatırlatarak, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’a çalışmalarında başarılar diledi.

Bahçeli, görüşmede, Olcay Kılavuz’un Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinin de aynı şekilde devam edeceğinin talimatını verdi. Böylece Ülkü Ocakları tarihinde ilk kez bir Genel Başkan görevine devam ederken, aynı zamanda milletvekilliği görevini de yürütecek.