Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 20:34

Bahçeli, milletvekili seçilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz’u tebrik etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz’u Mersin’den 27.

Bahçeli, milletvekili seçilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz’u tebrik etti

26 Haziran 2018 20:34

Dönem Milletvekili seçilmesinden dolayı tebrik etti.


MHP Lideri Devlet Bahçeli, parti genel merkezindeki makamında gerçekleşen görüşmede, ‘ilk defa bir Ülkü Ocakları Genel Başkanı’nın görevdeyken milletvekili seçildiğini’ hatırlatarak, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’a çalışmalarında başarılar diledi.


Bahçeli, görüşmede, Olcay Kılavuz’un Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinin de aynı şekilde devam edeceğinin talimatını verdi. Böylece Ülkü Ocakları tarihinde ilk kez bir Genel Başkan görevine devam ederken, aynı zamanda milletvekilliği görevini de yürütecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç