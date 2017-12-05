MHP iktidara yön veriyormuş. Altını kalın olarak çiziyor ve buradan sesleniyorum: Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir kısım milletvekili ve yöneticisi kaygılanmasın, korkuya kapılmasın. Beyhude yere onun bunun tezvirlerine aldanmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten Cumhurbaşkanı’dır, Başbakan’dır, Bakanlar Kurulu’dur ve mesai arkadaşlarıdır. Bunlar da görevlerinin başındadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, 16 Nisan halk oylamasıyla birlikte yeni bir hükümet sistemine geçildiğini belirterek, "Bunun öncesinde ise FETÖ hıyanetinin 15 Temmuz işgal teşebbüsü yaşanmış, ayaklanan millet ruhu bu iğrenç istilayı durdurmuştu. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi, bekamızın ne kadar da pamuk ipliğine bağlı olduğunu, nasıl bir hain saldırıya maruz kaldığını gözler önüne sermişti. 16 Nisanla birlikte yeni bir hükümet sistemi milletimizin karar ve onayıyla kurulmuştur. Hiç kuşku yok ki, bu yeni sistemin yasal ve anayasal sütunlarının sağlamlaştırılması, bu yolla 2019 Cumhurbaşkanı Seçimine gidilmesi adil ve ahlaki bir uzlaşmayla mümkündür. Biz fikri temellerimizden ilham ve feyzimizi alarak ülkede bir uzlaşma vasatının oluşmasını, olgunlaşmasını ve deyim yerindeyse oğul vermesini arzuluyor, buna göre siyasetimizi şekillendiriyoruz" diye konuştu.

"Uyum yasalarının çıkarılması konusunda uzlaşmacı bir siyasi tavır ve tutum izleyerek, üzerimize düşeni harfiyen yapmanın kararındayız"

16 Nisan’ı takip eden 6 ay içinde uyum yasalarının çıkması gerektiğini ancak şu zamana kadar bu hedefin gerçekleşmediğini aktaran Bahçeli, "Temennimiz bütçe sürecinden hemen sonra, hatta yeni yılla birlikte uyum yasalarıyla ilgili ihtiyaç ve zaruretlerin karşılanmasıdır. Biz 16 Nisan şuuruna bağlı kalarak, uyum yasalarının çıkarılması konusunda uzlaşmacı bir siyasi tavır ve tutum izleyerek, üzerimize düşeni harfiyen yapmanın kararındayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin siyasi ve hukuki dayanaklarının tam manasıyla tesis edilebilmesi için elimizden gelen çabayı gösterip sorumlu siyaset anlayışımızın gereğini inşallah yapacağız. Uzlaşmadan kaçmadık, kaçmayacağız. Merhum hocamız Erol Güngör’ün milliyetçi tespit ve fikri teklifine bağlı kalarak; uzlaşmak, konuşmak, buluşmak ve anlaşmak için çaba harcayacağız. Yine hocamızdan biliyor ve değerlendirmesine inanıyoruz ki, millet olmanın en bariz vasfı, insanları zaman ve mekan içinde birleştiren ortak noktaların bulunmasıdır. Bu siyaset için de geçerlidir. Neticede siyaset sosyal ve toplumsal ilişkilerin bir yansıması, bir türevidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Neymiş, MHP ne derse o yapılıyormuş. MHP iktidara yön veriyormuş"

Türkiye’nin istikrar ve normalleşmeye kavuşacağını kaydeden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Kavuşmak zorundadır. Türkiye, ümit ve temennimiz odur ki, düzlüğe çıkacaktır. Birçok bulanık noktanın aydınlanması ve anlaşılması için ortak akıl ve milli şuur bizim pusulamız, güç kaynağımız olacaktır. Türkiye’de iktidar malum ve meydandadır. Muhalefet de bellidir. Siyasi sınır ve sorumluluk alanları sandıkla çizilmiştir. Son günlerde gerek televizyonlarda, gerek gazete sütunlarında, gerekse de köşe sahibi kalemşörlerce garip ve tahrik edici bir iddia sürekli ısıtılıp ısıtılıp servis edilmektedir. Partimizle ilgili kurcalama yapan, dedikodu sermayesi üreten çevreler yalanlarına yalan katarak ortalığı karıştırmaya çalışmaktadır. Neymiş, MHP ne derse o yapılıyormuş. MHP iktidara yön veriyormuş. Aslı yok yaylasında bin beş yüz koyundan bahsetmek boş bir hayaldir. Altını kalın olarak çiziyor ve buradan sesleniyorum: Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir kısım milletvekili ve yöneticisi kaygılanmasın, korkuya kapılmasın. Beyhude yere onun bunun tezvirlerine aldanmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten Cumhurbaşkanı’dır, Başbakan’dır, Bakanlar Kurulu’dur ve mesai arkadaşlarıdır. Bunlar da görevlerinin başındadır. Milliyetçi Hareket Partisi şu an için üstlendiği muhalefet görevini 36 milletvekiliyle en etkili şekilde icranın, milli bekamıza, milli tezlerimize, milli hedeflerimize destek vermek için her mücadele ve fedakarlığı yerine getirmenin amacındadır. Hükümete desteğimiz terörle mücadelenin başarıya ulaşması içindir. Hükümete desteğimiz dış politikada elinin zayıf olmaması içindir. Hükümete desteğimiz küresel ve bölgesel ablukaya karşı milli ruhu sağlam ve diri tutmak, Türkiye’nin köşeye sıkışmasını engellemek içindir. Hiç kimse merak buyurmasın, Milliyetçi Hareket Partisi yerini de, yurdunu da bilir, bilmeye de devam edecektir. Zamanı geldiğinde, şartlar olgunlaştığında neyin nasıl olacağını da herkes görecek ve bizzat şahit olacaktır."

11 Aralık Pazartesi günü 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacağını bildiren Bahçeli, bu nedenle haftaya ve takip eden birkaç hafta grup toplantısının yapılmayacağını ifade etti.