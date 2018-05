Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti

Bizim Kızılelma ülkümüz vardır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Bahçeli ve beraberindeki heyet, anıta karanfil bıraktı. Burada bir konuşma yapan Bahçeli, 27 Mayıs 2011 yılından bu yana Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı’nda buluşup tüm şehitlerin muhterem hatıralarını hep birlikte yad ettiklerini dile getirdi. Bahçeli, "Bir döneme onurlu mücadeleleriyle imza atan kahraman şehitlerimizi rahmet ve dualarla anıyoruz. Onlar bizim gururumuz, iftihar ve ilham kaynaklarımızdır. Hatıralarını yere düşürmemek, emanetlerini hakkıyla benimseyerek layık olduğu seviyelere yükseltmek vefa borcumuz, vicdan ödevimizdir. Hürmetle andığımız ülkücü şehitlerimiz yaşadıkları çağa fedakârlıklarıyla nüfuz etmiş, cesaretleriyle yön vermiş, ülküleriyle anlam katmışlardır. Her biri gönül, erdem, ahlak ve fikir zirvesidir. Onlar ki, zalimlere ve zehirli emellere meydan okumuş, milli ve manevi haklarımızın öğütülmesine karşı çıkmışlardır. Kurşuna, bombaya, pusuya ve her türlü hain tuzaklara çelikten iradeleriyle karşı koymuşlardır. Dünyalık hiçbir nimete tamah etmemişler, yüreklerinde taşıdıkları yüksek davanın manevi hazzıyla vücut bulmuşlardır. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey, ’Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz’ demişti. Davamıza kanlarıyla can veren şehitlerimiz bu sözün ispat ve ilanını inançlarıyla yapmışlardır. Ölümle yüzleşmişler, darağacıyla sınanmışlar, ama iman ve ülkülerinden ödün vermemişlerdir. Muazzam bir irade göstermişler, Türklüğü bayrak gibi dalgalandırmışlardır. Hepsi kahramanlığın kitabını kanlarıyla yazmış ve davamızın anıtlaşan isimleri olmuşlardır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket işte böylesi yüksek bir iradenin ve kararlılığın temsilcisi ve emsalsiz örneği olarak tarihe geçmiştir" şeklinde konuştu.

"4 Ocak 1968’de henüz 22 yaşında bir fidan iken Ankara’da kaldığı yurdun kantininde silahla vurulan ilk şehidimiz Osmaniyeli Ruhi Kılıçkıran’dan 20 Şubat 2015 tarihinde İzmir Ege Üniversitesi Kampüsünde şehit edilen 24 yaşındaki Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na kadar verdiğimiz her bir şehidimizin acısı hala yüreklerimizdedir" diyen Bahçeli, binlerce ülkü şehidin anısının dün gibi hatırlarda olduğunu vurguladı.

"Bizim Kızılelma ülkümüz vardır"

Ülkücülüğün hak ve hukuk mücadelesinde öne çıkmak, milli ve manevi değerlere yılmadan, yorulmadan, yüksünmeden bağlanmak olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bizim çağın dar kalıplarına sığmayan ülkülerimiz, güdük ve güdümlü akılların alamayacağı hedeflerimiz vardır. Bizim Kızılelma ülkümüz vardır. Türk milletinin istikbal ve istiklalini korumak, geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’sini kurmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Devlet ve milletimizin bekasını teminat altına almak, her türlü iç ve dış tehditlere karşı uyanık olmak geçmişe karşı borcumuz, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur. Hedefimize giden yolda çıkarlar yoktur. Nefsi arzular bu yolda hasmımız, dünyalık beklentiler ayaklarımızın altındadır. Bizler, inanmış, kendini milletine ve devletine adamış ülkücüleriz. Bizler, hakkın, halkın, haklının hizmetkârıyız. Bizler, Türk ve İslam’ın gönüllü neferleriyiz. Bizler, doğrunun ve doğruluğun yanında, dürüstlüğün ve düzgünlüğün şiarındayız. Milliyetçi-Ülkücü Hareket Türklüğün umudu, Türk milletinin aydınlık geleceğidir. Biz umutla ileriye, özlemle de geriye bakıyoruz. Çok şükür, kendi yönünü tayin edemeyip rüzgârla birlikte sürüklenen rotasız bir geminin durumuna hiç düşmedik. Zamanın ve şartların değişkenliğine kapılarak heyecan ve hedeflerimizden ayrılmadık, ilke ve ülkülerimizden taviz vermedik" dedi.

"Bizim boş tartışmalarla heba edecek vaktimiz yok"

Dün Ankara Kapalı Spor Salonu’nda 24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerine katılacak milletvekili adaylarının tanıtım toplantısını gerçekleştirdiklerini ve seçim beyannamesini kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatan Bahçeli, "24 Haziran seçimleri devlet ve milletimizin bekasına yönelik tehditlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişiyle bertaraf edileceği tarihi bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimiyle istediğini elde edemeyenlerin ülkemizi ekonomik, siyasi ve sosyal ablukaya alma çabaları kırılacak ve art niyetler Allah’ın izniyle sonuçsuz bırakılacaktır. Aziz milletimizin vicdanında doğan Cumhur İttifakı 2023’ün güçlü Türkiye’sini şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecektir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket devletimizin ve milletimizin dara düştüğü her dönemde üzerine düşen tarihi vazifeyi yerine getirmekten imtina etmemiştir. Yarım asırdır varlığını sürdüren ve ebediyete kadar sürdürecek olan siyasi geçmişimiz buna şahittir. Bizim mazimizde vatanı ve milleti geri planda tutan siyasi körlük hiçbir zaman olmamıştır. Bu coğrafyada fedakârlık dendiği zaman akıllara Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in geliyor olması tesadüfle açıklanacak bir durum da değildir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket milletin vicdanıdır. Binlerce yıllık köklü birikimin taşıyıcısıdır. Davamızı başarıya götürecek olgunluk ve inanmışlık bizde fazlasıyla mevcuttur. Ülkemizin ve bölge coğrafyasının içinden geçtiği bu çetin süreci aşmak ve bekamızı teminat altına almak için olağanüstü bir gayret göstermemiz omuzlarımıza yüklenen tarihi bir sorumluluktur. Bizim boş tartışmalarla heba edecek vaktimiz yoktur. Siyasi ikballer ile oyalanacak tıynetimiz yoktur. Engellere takılıp tökezleyecek basiretsizlik bize uzaktır. Bu bakımdan ’önce ülkem ve milletim’ diyerek şahlanacak, vatanımız üzerinde kirli tezgâh ve hedefleri tarihin çöplüğüne gömeceğiz. Bizim davamız sen ben davası değildir. Bizim davamız şehitlerin omuzlandığı, ömürlerin millete adandığı, devlet-i ebed müddet’in taçlandığı mukaddes bir davadır. İtilmeye, kakılmaya, hırpalanmaya ve heder edilmeye çalışılan büyük milletimiz, içinden çıkan ülkücü evlatlarıyla doğrulacak ve varlığını ebediyete kadar koruyacaktır. Bu güç ve dirayet Milliyetçi-Ülkücü Hareket’te fazlasıyla mevcuttur. Bu itibarla vatanımızın ve aziz milletimizin birliği, bütünlüğü ve devamlılığı için varını yoğunu ortaya koyan şehitlerimizin muhterem hatıraları bundan önce olduğu gibi bundan sonrada yolumuzu aydınlatacak ve mücadelemize güç katacaktır" diye konuştu.

Bahçeli konuşmasının ardından burada öğle namazını kıldı.