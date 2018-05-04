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04 Mayıs 2018 11:06

Bahçeli ve Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ya geldi

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı için YSK’ya geldi.

Bahçeli ve Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ya geldi

04 Mayıs 2018 11:06


Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) geldi. YSK çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mithatpaşa Caddesi ile Meşrûtiyet Caddesi ve bağlantılı ara sokaklar araç trafiğine kapatıldı, arama noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi Türk bayrakları ile büyük bir coşkuyla karşıladı. Başbakan Yıldırım YSK önüne geldiğinde aracından indikten sonra vatandaşları selamladı. Vatandaşlar, “Ankara seninle gurur duyuyor” sloganları attı.




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