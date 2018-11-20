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Bahçeli: "Yarın Cumhurbaşkanı ile 16.00'da görüşme gündeme gelirse katılabiliriz"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklama ise doğrudur.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklama ise doğrudur. Bizim böyle bir açıklamamız yok. Ama yarın Cumhurbaşkanı ile 16.00'da görüşme gündeme gelirse katılabiliriz" dedi.


Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Erdoğan Bahçeli görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya ilişkin soruya, "Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklama ise doğrudur. Bizim böyle bir açıklamamız yok. Ama yarın Cumhurbaşkanı ile 16.00'da görüşme gündeme gelirse katılabiliriz" dedi.


Görüşmenin gündeminin sorulması üzerine Bahçeli, "Gündemi davet sahibi belirler. Davet edilen yere gündem ile gidersek başka olur. O da MHP'ye yakışmaz" ifadelerini kullandı.

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