MHP Genel Başkanı Bahçeli, bayram namazının ardından merhum Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki mezarını ziyaret etti. Burada kendisini bekleyen partililerle tek tek bayramlaşan Bahçeli, daha sonra Türkeş’in kabrine geçti. Bahçeli, Türkeş’in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı ve bakır ibrikle mezara su döktü. Mezarın başında nöbet tutanların bulunduğu kulübede bir süre oturan Bahçeli, buradan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüm İslam alemi camiasının Kurban Bayramı’nı idrak ettiğini belirten Bahçeli, Türk milleti olarak da böyle bir bayramı coşkuyla kutlama arzusu taşıdıklarını ancak İslam camiası ile Türkiye’nin önemli sıkıntılar ve hüzünler yaşadığını kaydetti. Bahçeli, önümüzdeki günlerin Türkiye ve İslam alemi için çok daha güzel olacağını söyledi.

"Brunson’u bizden daha fazla sevenle işimiz yok"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, "ABD Başkanının yeni açıklamaları oldu. ’Türk milletini seviyorum, Erdoğan ile de iyi anlaşıyorduk ama Brunson konusunda anlaştığımızı düşünmüyoruz’ ifadeleri oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Brunson’u bizden daha fazla sevenle bizim işimiz yok" cevabını verdi.

"Erken seçim Türkiye’yi bir başka kaosa sürüklemek olur"

Bahçeli, MHP’de yerel seçim çalışmalarının ne zaman başlayacağı yönündeki soruya, "Şu an Türkiye’nin çok önemli ekonomik ve siyasal sorunlar yaşadığı bir ortamda bazı çevreler erken seçimi gündeme getiriyor. Bu doğru değildir. En geç 31 Mart 2019’da mahalli idareler seçimlerinin yapılması lazım. Bunu seçim tarihi ile ilişkilendirdiğimizde 1 Ocak 2019’da mahalli idareler seçim sürecine Türkiye resmen YSK’nın belirlediği takvim çerçevesinde girmiş olacaktır. Hal böyle olunca zaman çok dardır. Hele hele her partinin 20 bini aşkın belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi seçtirdiği bir seçimi daha da kısaltmak Türkiye’yi mahalli idareler seçimleri münasebetiyle bir başka kaosa sürüklemek olur. Onun için mahalli idareler seçimleri zamanında yapılmalı" diye konuştu.

"Yerel seçimlerde ittifak olmaz"

"Genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de AK Parti ile ittifak görecek miyiz?" yönündeki soru üzerine Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Mahalli idareler seçimlerinde siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz. Çünkü her ilçe ve beldede ortaya çıkmış adaylar ya akrabalarıyla, ya komşusuyla, ya köylüsüyle bir dayanışma içerisinde bulunarak seçimi sürdürmektedir. Bunlar içinde değişik partilerden insanlarda bulunmakta. Yani doğal bir ittifak adayın veya belediye meclis üyesi insanların varlığıyla sağlanmakta. Bazıları vardır hiç oy alamamakta, bazıları vardır hiç beklemedikleri yerden oy almakta. Onun için siyasi partiler arası bir ittifak şeklinde yorumlayarak birilerinin Millet İttifakı’yla tekrar bir yarışa sokma hevesi kursaklarında kalır. Böyle bir şey olmaz. İsterse denesinler Millet İttifakı’nı, HDP’yi de dahil etmek suretiyle. Değişik adaylar çıktığı zaman ne CHP, ne de diğerleri o adaylar etrafında bir bütünlük sağlamakta güçlük çeker."