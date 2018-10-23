Bahçeli'den Kaşıkçı açıklaması: "Yargı sahası da Türkiye olmalıdır"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Başkonsolos tıpkı papaz gibi elini kolunu sallayarak nasıl ülkesine dönebilmiştir? Suç mahalli Türkiye'dir, yargı sahası da Türkiye olmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan ve öldürüldüğü açıklanan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamada bulunan Bahçeli, 3 haftadır bu konunun gündemde olduğunu anımsattı. Bahçeli, "Fitne demlenirken hakikat devrilmektedir. İhanet taltif görürken sadakat telin edilmektedir. Yapay zekanın geleceğine kafa yoruyorken insanlık mirasının silinip kaybolmasına hiç kimsenin ses çıkarmaması tam bir akıl tutulmasıdır. Bugün İslam toplumları akıl, ahlak, adalet ve merhametten uzaklaşarak kahredici yozlaşmanın pençesine düşmüşlerdir. Empati ve erdem damarları kurumuştur. Yerin altı zengin yerin üstü harap ve bitaptır. Kıtlıklar, yolsuzluklar, savaşlar, cinayetler, haksızlıklar, hırsızlıklar, iktidar kavgaları İslam toplumlarını uçurumun kenarına kadar sürüklemiştir. Var olan kör düğüm nasıl çözülecektir?" ifadelerini kaydetti.

"Kaşıkçı alenen katledilmiştir"

Kaşıkçı'nın uluslararası krize dönüştüğünün altını çizen Bahçeli, "Ortada bir vahşet, karşımızda resmen bir cinayet vardır. Kaşıkçı alenen ve adice katledilmiştir. Cesedinin nerede olduğu belli değildir. Tüm oklar veliaht prensi işaret etmektedir. Veliaht Prens Selman cinayetin neresindedir? Katillerin Türkiye üzerindeki hesapların netlik kazanması mecburiyettir. Kim dost kim düşman görelim. Türk milletinin sabrını hiçbir dost ya da düşman hafife almasın. Adam olsun, edepli olsun, iman neyi gerektiriyorsa onu yapsınlar. Müslüman gibi davransınlar, Allah'tan korksunlar. Kulun hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır ve hepsinden üstündür" şeklinde konuştu.