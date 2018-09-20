Bahçelievler bir günlüğüne trafiğe kapatılacak, yayalara ve bisikletlilere açılacak

Cadde olacak.

Dünya genelinde kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, 22 Eylül Cumartesi günü Başkent'te Bahçelievler 7. Cadde araç trafiğine kapatılarak, yol sadece bisikletlilere ve yayalara tahsis edilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Ankara'da ilk kez gerçekleşecek etkinlikler kapsamında Bahçelievler 7. Cadde (Aşkaabat Caddesi), 22 Eylül Cumartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Başkent'in en işlek caddelerinden biri olan Bahçelievler 7. Cadde, bir gün de olsa bisiklet kullananlar ile yürüyüş yapmak isteyenlerin buluşma noktası olacak.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası”, 51 ülkede ve 2 bin 548 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ve bu etkinliğe başkent Ankara ilk kez katılacak. Büyükşehir Belediyesinin tüm Ankaralıları bisikletlerini alıp gelmeleri için davet ettiği etkinliğe, spor okulları ile sokak sanatçıları da katılacak. Bisiklet turunun gerçekleştirileceği günde bisiklet kullanmayı bilmeyenler için de eğitmenler hazır bulunacak.

Kent yaşamında insanları toplu taşımaya teşvik ederek, bisiklet kullanımını artırmak ve ulaşım alışkanlıklarını değiştirerek daha sağlıklı alternatifleri teşvik etmek amacıyla düzenlenecek olan etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Ankara'daki büyükelçiler ve çok sayıda davetli bisikletleriyle katılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın yayalaştırma projesi için referandum yapılmasına sıcak baktığı Bahçelievler 7. Cadde için ilk deneme de böylece gerçekleşmiş olacak.