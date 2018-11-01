Bakan Akar: “Bedelli askerlik hizmetine 724 bin 144 vatandaş başvurdu”

Milli savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik konusunda, ''Halihazırda bedelli askerlik hizmetine başvuran 724 bin 144 vatandaşımızın 578 bin 887'sinin işlemleri tamamlanmış, bu vatandaşlarımızın 54 bin 36'sı temel askerlik eğitimlerini tamamlanmış, 13 bin 555'i temel askerlik eğitimine devam etmektedir'' dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Komisyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, DEAŞ ile mücadele küresel koalisyonu kapsamında ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 81. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu'nun 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattığını hatırlatarak, ''Bu harekat DEAŞ tehdidini ortadan kaldırmak, hudut güvenliğini sağlamak, Suriyeli göçmenlerin yurtlarına dönüşlerine yardımcı olmak ve bölgedeki sivillerin terör olaylarından zarar görmelerini önlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda bu harekatla bölgedeki nihai barışın sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi hedeflenmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 2 bin 15 kilometrekare alan DEAŞ'tan temizlenmiş, yaklaşık 3 bin 100 DEAŞ terör örgütü mensubu ile 550 PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir'' dedi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında da 4 bin 500'den fazla PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Akar, ''Harekatlarla terörist unsurlardan temizlenen bölgelerin normalleştirilmesi kapsamında güvenlikten eğitime, sağlıktan tarıma, adaletten sosyal hizmetlere, altyapıdan ticarete jandarma farklı alanlarda çalışmaları titizlikle sürdürmektedir'' diye konuştu.

“Terör örgütü yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir''

Amerika Birleşik Devletleri'nin DEAŞ ile mücadele kisvesi altında PKK/PYD/YPG'ye silah ve mühimmat desteği sağlamaya devam ettiğini belirten Bakan Akar, ''Münbiç yol haritası ve güvenlik prensipleri doğrultusunda Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca yürütülen ortak eğitimler tamamlanmıştır. Yol haritasının nihai hedefi, Münbiç'teki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin tamamen sona erdirilmesi ve bölgenin kontrolünün gerçek sahiplerine iade edilmesidir. PKK/PYD/YPG'nin Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen terör örgütü Afrin'de olduğu gibi Münbiç'te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir'' dedi.

“'Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir”

Kıbrıs'ta 'kazan kazan' prensibiyle hareket ettiklerini söyleyen Bakan Akar, ''Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Muhataplarımız, Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin başarılı olamayacağını bilmeli ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyonlardan vazgeçilmelidir'' ifadelerini kullandı.

“S-400 sistemleri ile ülkemiz önemli bir hava savunma yeteneğini kazanmış olacaktır”

Hava ve füze sistemleri konusunda bilgi veren Akar, ''2019'da teslimi planlanan S-400 sistemleri ile ülkemiz önemli bir hava savunma yeteneğini kazanmış olacaktır. Ayrıca teknoloji transferi ve ortak üretim yoluyla milli sistemlerimizi geliştirmek üzere başlattığımız çalışmalar kapsamında müttefiklerimiz İtalya ve Fransa ortaklığı olan EUROSAM ile geçtiğimiz yıl Kasım ayında bir mutabakat muhtırası imzaladık. Ayrıca F-35 programı Türkiye'nin 1999'dan bu yana çok taraflı sözleşme çerçevesinde ortağı olduğu ve tüm yükümlülükleri yerine getirdiği bir programdır. İlk F-35 uçağı 21 Haziran 2018'de teslim alınarak Hava Kuvvetleri envanterine girmiş olup, üçüncü ve dördüncü uçaklar Mart 2019'da teslim alınacaktır'' diye konuştu.

“FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'dan 15 bin 153 personel ihraç edilmiş, ihraç edilen 323 personel ise göreve iade edilmiştir''

Bakan Akar, TSK personeli hakkında bilgi vererek, ''Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında halihazırda 397 bin 762'si askeri personel, 38 bin 274'ü sivil personel olmak üzere toplam 436 bin 36 personel görev yapmaktadır. 15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'dan 150 general, 7 bin 595 subay, 5 bin 723 astsubay, bin 261 uzman erbaş/ sözleşmeli er, 424 devlet memuru/işçi olmak üzere 15 bin 153 personel ihraç edilmiş, ihraç edilen 323 personel ise göreve iade edilmiştir'' şeklinde konuştu.

“Bedelli askerlik hizmetine 724 bin 144 vatandaş başvurdu”

Akar, bedelli askerlik konusunda, ''Halihazırda bedelli askerlik hizmetine başvuran 724 bin 144 vatandaşımızın 578 bin 887'sinin işlemleri tamamlanmış, bu vatandaşlarımızın 54 bin 36'sı temel askerlik eğitimlerini tamamlanmış, 13 bin 555'i temel askerlik eğitimine devam etmektedir'' dedi.