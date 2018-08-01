Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 13:49

Bakan Akar’dan ‘BebekKatiliPKK’ hashtagli paylaşım

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kalleş pusu sonucu şehit olan asker eşi ve oğlu ile ilgili twitter hesabından ‘BebekKatiliPKK’ hashtagli paylaşım yaptı.

Bakan Akar’dan ‘BebekKatiliPKK’ hashtagli paylaşım

01 Ağustos 2018 13:49

Akar, "O masum yavrunun intikamını almadan Cenab-ı Allah canımızı almasın" dedi.


Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu, Astsubay Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya şehit oldu. Kalleş pusu ile ilgili Bakan Akar, twitter hesabından ‘BebekKatiliPKK’ hashtagli paylaşım yaptı. Akar, "O masum yavrunun intikamını almadan, o annenin hesabını sormadan, şehitlerimize olan sözümüzü tutmadan Cenab-ı Allah canımızı almasın. İnlerinize gireceğiz, inlerinize! Hayatını kaybeden yavrumuza ve annesine Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç