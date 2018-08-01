Bakan Akar’dan ‘BebekKatiliPKK’ hashtagli paylaşım

Akar, "O masum yavrunun intikamını almadan Cenab-ı Allah canımızı almasın" dedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu, Astsubay Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya şehit oldu. Kalleş pusu ile ilgili Bakan Akar, twitter hesabından ‘BebekKatiliPKK’ hashtagli paylaşım yaptı. Akar, "O masum yavrunun intikamını almadan, o annenin hesabını sormadan, şehitlerimize olan sözümüzü tutmadan Cenab-ı Allah canımızı almasın. İnlerinize gireceğiz, inlerinize! Hayatını kaybeden yavrumuza ve annesine Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.