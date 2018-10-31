Bakan Albayrak'tan 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda, “Yılsonuna kadar altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz” diyerek indirimleri açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Bakan Albayrak, “Yeni dönemde maliye alanında özellikle, ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak, yeni ekonomi programında taahhüt ettiğimiz reformları hayata geçirmek için VDK'yı (Vergi Denetim Kurulu) yeniden kurgulayacağız” dedi.

Albayrak, hedeflerinin çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek olduğunu kaydetti. “Bankalarda yakalanan güçlü koordinasyon ve iletişimin piyasaya olumlu şekilde yansımaya başladığı gün gün biz zaten takip ediyoruz” diyen Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle, vatandaşlarımızın da reel sektörümüz de kredi süreçlerinde sorun yaşamalarını bizatihi ben, kişisel olarak takip ederek, buna çok büyük bir önem veriyorum. Özellikle bugün burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda, bankalarla ilgili sorun yaşayan, sorunu çözemeyen vatandaşlarımız için kurulan ‘0850 222 23 35' no'lu çağrı merkezi çok önemli görüyoruz. Buraya gelen şikayetleri bizzat Bakanlığımız, bizzat ben takip ediyorum. Biz tüm bu süreçlerde hem Bakanlığımızın, hem reel sektörümüzün hem de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

“Güven artırıcı adımları hayata geçirmeye devam edeceğiz”

“Motivasyonumuzu ve kararlılığımızı koruyarak, aynı şekilde güven artırıcı adımları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Güçlü reflekslerimizi koruyacak, hedeflediğimiz seviyelere, arzu ettiğimiz zaman diliminde ulaşacağız” ifadesini kullanan Albayrak, “Bugün aynı noktada bu çerçevede baktığınızda tüm kamuoyu ile önemli gördüğüm bir açıklamayı da paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

KDV ve ÖTV'de indirim

“Gerek enflasyonla mücadeleye destek vermek, gerekse kurdaki etki ile daralan bazı sektörleri canlandırmak için bazı düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Yılsonuna kadar altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz” diyen Albayrak, "Bunlardan birincisi, konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz. Önümüzdeki süreçte, bu uygulama, 1 Kasım itibariyle, 31 Ekim'de bitiyordu, yılsonuna kadar devam edecek. İkinci olarak, tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesi. Bu uygulamayı da yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz. Üçüncü başlığımız mobilya sektörü. Bu alanda, KDV oranını yüzde 18'den 8'e indiriyoruz. Dördüncü başlığımız beyaz eşya sektörü. Bu alanda uygulanan ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar beyaz eşyalarda sıfıra indiriyoruz. Beşinci başlığımız bin 600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz. Son olarak da ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz" şeklinde konuştu.

“Nihai satış fiyatlarına yansımasını birebir takip edeceğim”

“Saydığımız bu altı başlıktaki, ekonomimizde çok önemli alanlar, gerek ekonomimizin daha hızlı bir şekilde hareketlenmesi, piyasanın daha bir şeklide canlanması açısından bu önemli adımlarla yılsonuna kadar bu uygulamayı başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” diyen Albayrak, indirimlerdeki amaçlarının ise hem enflasyonla mücadele hem de istihdam noktasındaki güçlü duruşun devam etmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Albayrak, "Özellikle belirtmek isterim ki, uygulanan bu vergi indirimlerinin sağlayacağı maliyet düşüşlerinin, nihai satış fiyatlarına yansımasını birebir takip edeceğim çünkü bu, topyekun bir uyum ve koordinasyon” değerlendirmesini yaptı.