Bakan Arslan 15 Temmuz şehidi Mutlucan Kılıç’ın kabrini ziyaret etti

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında şehit olan Mutlucan Kılıç’ın Ankara Bala Ergin köyünde bulunan kabrini ziyaret etti. Şehidin kabri başında Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua eden Arslan, daha sonrasında ise 1992 yılında Hakkari’de şehit düşen Aziz Çelik ile 2007’de Ulus’taki Anafartalar patlamasında şehit olan Serdar Karayiğit’in mezarına ziyarette bulundu.

Arslan, şehit Kılıç’ın kabrinin başında yaptığı konuşmada, şehidin Külliye önünde liderini, ülkesini savunmak ve ecdadın izinden gitmek adına gözünü kırpmadan şehit olduğunu ifade etti. Değerlerinden yoksun ve apolitik bir şekilde gösterilen gençlerin 15 Temmuz günü milli mücadele ruhu ile hareket ettiğini kaydeden Arslan, “Milletimiz 15 Temmuz gecesi millet olma şuuru ile dinine, dilline, ırkına yaşına bakmadan meydanlara indi hainlerin dersini verdi” şeklinde konuştu.

“Hainliklerin unutulmaması ve unutturulmaması adına bir hafta boyunca etkinlikler sürecek”

15 Temmuz’un unutturulmayacağını dile getiren Arslan, “Sonsuza kadar unutturmayacağız. Bu millet, bu coğrafyada sonsuza kadar payidar olacak. Bu ülkenin istikbali, istiklali ve bekası söz konusu ise millet olma şuuru ile dün meydanlara inmeyi bildik. Bugün de meydanlara inmeyi biliyoruz. Bugünden itibaren başlamak üzere öncelikle şehit kabirlerini ziyaret ettik ve bir hafta boyunca bu etkinlikler devam edecek. Şehitlerimizle, milletimizle gurur duyduğumuzu ifade etmek için bir hafta boyunca bu etkinlikler sürecek. Hainliklerin unutulmaması ve unutturulmaması adına bir hafta boyunca etkinlikler sürecek” açıklamasında bulundu.

Bakan Arslan, daha sonra şehit evine giderek, şehidin babası Bilal ve annesi Yıldız Kılıç’a başsağlığı diledi. Arslan, şehidin annesi Yıldız Kılıç’a ise Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Şehit ailesi idam istiyor

Oğlunun vefatının ardından bir yıl geçmiş olmasına rağmen alışamadığını belirten anne Yıldız Kılıç, “Ben hala zannediyorum ki Mutlucan’ım çıkıp gelecek ‘anne’ diyecek” ifadelerini kullandı. Olay gününü anlatan anne Kılıç, oğlunun 15 Temmuz gecesi hasta olduğunu ancak darbe teşebbüsünü öğrendiği zaman Etimesgut’ta bulunan evlerinden çıkarak Külliye önüne gittiğini anlattı.

Baba Bilal Kılıç, ise şunları kaydetti:

“Allah oğluma nasip etti şehitliği bana nasip etmedi. Keşke o gece baba oğul şehit olsaydık. Her şey vatan ve bayrak içindi. Cumhurbaşkanımız o gece sokağa indirdi halkı, hainlere teslim etmedik vatanımızı.”

Oğullarının acısını yaşayan şehit anne ve babasının talebi ise 15 Temmuz’da darbe teşebbüsünü gerçekleştirenlerin idam edilmesi yönünde oldu.