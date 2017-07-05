Bakan Arslan: “Haberleşme ve bilgi otoyolları kurmaya devam ediyoruz”

5G konusunda bin 799 noktaya kolaylığı götürdük, bin 472 yerleşim yerine daha 4,5G teknolojisine dayalı bir altyapı kurmuş olacağız” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Mobil Haberleşme Alt Yapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması ve İşletilmesi” imza törenine katıldı. Bakanlığın konferans salonunda gerçekleştirilen imza törenine yerli ve yabancı sektör temsilcileri katıldı. Tören öncesinde bir konuşma yapan Bakan Arslan, vatandaşların bir sene önce 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde ülkesine ve coğrafyasına sahip çıkışı noktasında bakanlığın üzerine düşen sorumluluğun daha da arttığının farkında olarak çok sayıda proje hayata geçirdiklerini ve geçirme devam edeceklerini belirtti. Arslan, “Bizim amacımız vatandaşımıza doğrudan dokunan ve hayatını kolaylaştıran projeler hayata geçirmek. Mobil alt yapısı olmayan kırsal kesime yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz projelerden birisini başlatıyoruz ancak bundan önce de benzer uygulamaları yaptık. Bin 799 noktada vatandaşa bu hizmeti sağlamıştık, bunu yeterli görmeyerek bin 472 yerleşim yerine daha mobil geniş bant internet ve ses sistemi hizmetini götüreceğiz. Bu projeyle ilgili ihaleyi Türk Telekom ve Vodafone kazandı. Birlikte bu altyapıyı kuracaklar ve her bir operatörün müşterisi yararlanabilecek” diye konuştu.

“Haberleşme ve bilgi otoyolları kurmaya devam ediyoruz”

Bu yıl projeler kapsamında 4.5G altyapı kurulumunda ilk projede yüzde 10, bu projede ise yüzde 30 yerli ve milli baz istasyonu olan ULAK’ın kullanımını da zorunlu kıldıklarını dile getiren Bakan Arslan, bu uygulamaların sektöre örnek olmasını temenni etti. Yerli ve milli üretime verdikleri desteğe de değinen Arslan, “Hedefimiz yakın zamanda tüm altyapıları, yerli ve milli ürünlerle kullanılabilir hale getirmek. Kullanıcılarımızın yeni nesil teknolojilerden daha iyi yararlanması için Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone Türkiye’nin yani 3 operatörün birbiriyle hem yarışıp hem de yaptığı iş birliğini de takdirle takip ediyoruz. Aynı iş birliğinin mobil telefon altyapılarında da kullanılması inancındayım ve tüm tarafların bu noktada bir araya gelmesini de teşvik ediyoruz. Toplumun her kesime coğrafi ayrım yapmadan ulaştırma ve haberleşme hizmetlerini eşit şartlarda sunmak adına mesai mefhumu gözetmeden gereken çalışmaları yapacağız. Bu gelişmeler ülkemizin bilgi toplumu haline dönüşmesine ve sayısal uçurumun ortadan kalkmasına önemli bir katkı sağlayacağını umuyoruz. İşletmecilerin ticari kaygılarla hizmet götüremediği yerlere hükümet olarak evrensel hizmet kapsamına kamu kaynağı kullanarak internet ve ses hizmeti götürdüğümüz herksin malumu. Evrensel hizmet projeleriyle hedefimiz vatandaşlarımızın hem kentte hem de köylerde aynı hizmeti kullanabilmeleri. Bu projede kırsal kesimlerde birkaç hane de olsa kapsama alanına alacağız. Bu tür yatırımlarla sektörden aldığımızı yine sektöre ve vatandaşa hizmet olarak götürmeyi hedefliyoruz. Altyapılarda ortak kullanımın önünü açarak operatörlerimizin yatırım maliyetlerinin düşürülmesine ve kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlıyoruz. Ayırca toplamda 5 bin 435 yerleşim yerini kapsama alanı içine almış olacağız ve kullanılabilir bir altyapıyı kurmuş olacağız. Bu kapsamda bin 500’ün üzerinde istihdam sağladığımızı da belirtmek isterim. Son 15 yılda yaptığımız çalışmalar kapsamında telekomünikasyon sektörü rekabete açılarak 94 milyar TL büyüklüğünde bir pazara ulaştık ve 460 işletmeciye 806 alanda yetkilendirmede bulunduk. Bundan 15 yıl önce fiber altyapı uzunluğumuz 80 bin kilometre iken, bugün 300 bin kilometreye ulaştık. Mobil abone sayısı da bugün itibariyle 76 milyon civarına geldi. 4.5G hizmetini bir sene önce şebekenin ilk yıl yüzde 30, ikinci yıl yüzde 40 ikinci yıl yüzde 45’nin yerli olmasını hedefleyerek ULAK Projesi’ni gerçekleştirdik. 2020 yılında 5G’yi hedeflediğimizi ve 4.5G altyapısını kurduğumuzu ve sistemleri hızlı bir şekilde geliştirmeye ve 2020’de 5G seviyesine de ulaşmış olacağız. E-devlet kapısı 18 Aralık tarihinde 2008 açmış olmakla bugün birlikte 33 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. İnternet değişim noktasının ülkemizde kurulmasını sağlamak üzere çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ’Gören Göz Projesi’ ile görme engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için onların kullanabileceği haritalar ve navigasyon programlarını içeren 10 bin cihazı dağıtmıştık, 5 bin cihaz daha dağıtımı için satın alma işlemlerine başladık. Yakın zamanda 5 bin cihaz daha dağıtacağız" şeklinde konuştu.

Daha sonra Bakan Arslan, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, Türk Telekom CEO’su Paul Doany ve Vodafone CEO’su Colman Deegan sözleşmeyi imzaladı.