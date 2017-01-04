Bakan Arslan Keçiören Metrosu’ndaki son hazırlıkları inceledi

Vatandaşların ulaşım sorununu çözecek ve hayatını kolaylaştıracak Keçiören Metrosu açılış için gün sayıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açılış öncesi Keçiören Metrosu’nda yapılan son çalışmaları denetledi.

Keçiören Metrosu’ndaki inceleme gezisinde Bakan Arslan’a Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak eşlik etti. Keçiören Metrosu’nun Keçiören ve Ankara için çok önemli olduğunu belirten Bakan Arslan, “5 Ocak Perşembe günü saat 14’te Keçiören Belediyemizin önünde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın katılımları ile Keçiören Metrosu’nu hizmete açacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bugün açılış yapılmadan önce bir kere daha yerinde bilgi alalım, açılış yapılmadan önce yapmamız gereken bir şey var mı diye geldik. Özellikle bu istasyonun çok büyük olması nedeniyle Keçiören Belediye istasyonunda böyle bir incelemeyi yaptık. Herhangi bir aksaklık ve eksikliğin olmadığını gördük” diye konuştu.

Ağustos ayında test sürüşlerinin Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımıyla başlatıldığını hatırlatan Arslan, “O günden bugüne herhangi bir aksaklık olmadan bütün sistemler 7 istasyon dahil full çalışabilecek duruma gelmiş durumda. 5 Ocak itibariyle Keçiören Metrosu’nu hizmete sunmuş olacağız. Ankaralıları Şehitler İstasyonu’ndan başlayarak Atatürk Kültür Merkezi’ne kadar 9 istasyon kesintisiz götüreceğiz. Daha sonra da Atatürk Kültür Merkezi’nde Yenimahalle-Batıkent tarafından gelen raylı sistemle de entegre olacak şekilde Kızılay’a kadar taşıyacağız” şeklinde konuştu.



Ankaralılara aktarmasız ulaşım müjdesi

Keçiören Metrosu’na binenlerin aktarma yapmadan Kızılay’a ulaşabilmelerini sağlayacak yeni bir hattın yapımına da başlayacaklarının müjdesini veren Bakan Arslan, “Bizim hedefimiz Atatürk Kültür Merkezi’nden Kızılay’a kadar olan bağlantıyı da kesintisiz halde yapmak ki, Keçiörenli Kızılay’a kadar aktarmasız olarak gidebilsin. Onun da inşallah ihalesini hemen bu sene başında yapıyoruz. Hedefimiz ihale sürecinden itibaren bir, bir buçuk yılda bitirmek ki tarihi de 2018’in sonu olarak şimdiden deklare edelim. 2018’in sonunda bizim burayı Atatürk Kültür Merkezi’nden Kızılay’a bağlamış olmamız gerekiyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a da teşekkür ediyorum. Burada ne sıkıntımız olduysa bize destek oldu” dedi.

Melih Gökçek ise, Keçiören’in ve Ankara’nın Perşembe günü yeni metrosuna kavuşacağını vurgulayarak, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bakanımızdan istirhamımız Kızılay bağlantımızın ve Çubuk bağlantımızın da bir an önce başlatılması Ankara trafiği için son derece önemli. Bütün vatandaşlarımızı Perşembe günü saat 14’te Keçiören Belediyesi önündeki meydanda açılışa bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Arslan ve Melih Gökçek, Keçiören Metrosu’ndaki incelemelerini tamamladıktan sonra Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı makamında ziyaret ettiler. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere Keçiören Metrosu’na hizmet eden herkese bütün Keçiörenliler adına teşekkür eden Ak, “’Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun’ diyenler artık ’Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olmasın’ diyecekler. Keçiörenimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.