Bakan Arslan: "Türkiye’de 40 milyon kişiyi YHT ile taşıdık"

Küçük Asya ile İpek yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demiryolu koridorunun en önemli akslarından birini tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Uluslararası Demiryolları Birliğinin (UIC) 10. Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi ve Yüksek Hızlı Demiryolu Fuarı, TCDD ev sahipliğinde Ankara’da başladı. ATO Congresium’da 3 gün sürecek kongre ve fuara, 30 ülkeden 150 konuşmacı ve 900’ün üzerinde davetli katıldı. "Sürdürülebilir ve Rekabetçi İşletimlere Yönelik Bilgilerin Paylaşımı" temalı kongrede, teknik, ekonomik ve sosyal konularda birçok oturum ve yuvarlak masa toplantısı yapılacak, davetliler teknolojik yenilikleri yakından görme şansına sahip olacak.

Kongrenin açılış töreninde konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin, konumu itibarıyla Asya, Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz havzasının da içinde bulunduğu bölgenin kesişme noktası olduğunu ifade ederek, "Bulunduğu coğrafya, sosyal, kültürel ve ekonomik dokusu, Türkiye’yi Avrupa ve Asya’nın doğal merkezi haline getiriyor. Tarihi ipek yolunun da kalbi konumundaki Türkiye, 3-3,5 saatlik uçuşla yaklaşık 60 ülkeye erişebilen bir ülkeden bahsediyoruz. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney akslarının en önemli santral ülkesi durumundayız. Karayolu ve demiryolu koridorları, Asya-Avrupa bağlantısının en önemli ulaşım seçeneklerini oluşturmakta. Türkiye’nin yüksek hızlı demiryolları ve demiryolları endüstrisi yapısı gereği, küresel karakter arz etmekte. Bu kongreyi, bu coğrafyanın ihtiyaçlarının tespitinde, yüksek hızlı demiryolu teknolojilerinin teknik ve uygulamalarının sürdürülebilir paylaşımında bir platform olarak da görüyoruz. Sürdürülebilir ve rekabetçi işletimlere yönelik bilgilerin paylaşılması kongrenin önemli çıktılarından biri olacak" şeklinde konuştu.

"Türk insanını YHT ile tanıştırdık"

Türkiye için vazgeçilmez derecede önemli olan demiryollarının, 50 yıl boyunca ihmal edildiğini belirten Arslan, 2003’ten sonra demiryollarının Türkiye’de devlet politikası haline geldiğini ve ciddi yatırımlar yapıldığını anlattı. Demiryollarına yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Arslan, "Türk insanının yüksek hızlı trenle tanışmasına da vesile olduk. Bu kapsamda TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ve elbette Başbakanımız Binali Yıldırım’a teşekkür ediyorum. Türkiye’de, bugüne kadar yaklaşık 40 milyon kişiyi yüksek hızlı trenle taşıdık. Bu sene sonu itibariyle de Haydarpaşa Garı’na ulaşmış olacağız. Ankara-Sivas hattında da çalışmalarımız son hızıyla sürüyor. Ege’ye bağlanmak üzere de Ankara-İzmir yüksek hızlı demiryolu hatlarının inşası başladı. Böylece küçük Asya ile İpek yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demiryolu koridorunun en önemli akslarından birini tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu

"Gebze - Sabiha Gökçen - Yavuz Sultan Selim Köprüsü - 3. Havalimanı - Halkalı projesi tamamlanıyor"

Halkalı’dan Kapıkule’ye kadar olan yaklaşık 230 kilometrelik hızlı tren hattında ihale süreçlerinin devam ettiğini ifade eden Arslan, İstanbul’daki banliyö hatlarının, metro standartlarına getirilmesi ve yüksek hızlı trenler için bir hat daha yapılması işlemini bu sene sonunda bitireceklerini bildirdi. Arslan, Asya ile Avrupa arasında artacak yük hareketine hizmet edecek İstanbul’da ikinci bir koridor olan Gebze - Sabiha Gökçen - Yavuz Sultan Selim Köprüsü - 3. Havalimanı - Halkalı demiryolu yapımı proje hazırlama çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyledi. Türkiye’de bin 213 kilometre işletmede olan yüksek hızlı tren hattının olduğunu kaydeden Arslan, "3 bin 798 kilometre demiryolunun inşası, 11 bin 582 kilometrelik demiryolu hattında da yapım, ihale ve proje hazırlama çalışmaları sürüyor. Ülkenin dört bir yanını hızlı tren ağlarıyla örüyoruz ve ülkenin iki yakasını demiryolu ağlarıyla bağlıyoruz. Ayrıca Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve hızlı tren hatlarıyla kıtalararası köprü konumumuz da pekişecek. Türkiye’de uluslararası koridorlar potansiyeli ortaya çıkarılırken tüm projeleri bir potada kullanabilmeyi sağlayacağız. Lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri verebilecek lojistik köyleri de hayata geçirdik, bu anlamda planlanan 21 lojistik merkezden 8’i işletmeye açıldı, 5’inde inşaat çalışması devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından Bakan Ahmet Arslan ve beraberindeki heyet, fuar alanını gezdi. Arslan, simülator treni kullandı ve şirket temsilcileriyle sohbet etti.