Türkiye’den müdahale etmek isteyen editörleri engellediler. Mahkeme kararlarını uygulamak, editörleri serbest bırakmak ve hatalı bilgilerin düzeltilmesi yönünde bir adım atmadılar" dedi.

Bakan Arslan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı. Bir yılı aşkın süredir Türkiye’de erişime engelli olan Wikipedia’nın açılmasına dair bir gelişme olup olmadığı sorusu üzerine Arslan, Wikipedia’nın ülke insanının yararlandığı bir mecra olduğunun altını çizerek, dünyanın her yerinde olduğu gibi vatandaşların da kullanmasını istediklerini dile getirdi. Kullanımla ilgili memnuniyetin olduğunu ifade eden Arslan, ancak kullanımda art niyet ve bilgi kirliliği varsa, topluma zarar veriyorsa gereğini yerine getirme gibi bir sorumlulukları olduğunu belirterek, "Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelesi çerçevesinde 3 bin DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi ve birçok şehit verildi. 3 binin üzerinde teröristin yok edildiği DEAŞ’ın destekleyicisi konumunda Türkiye’yi gösterdikleri sürece onların burada yayın yapmasına, ülkemiz mahkemelerinin aldığı karar çerçevesinde izin verilmeyecek. Sadece Türkiye’nin değil, bu coğrafyanın değeri olan Atatürk ile ilgili de karalayıcı yayınların yer aldığı bir yayına izin verme şansımız yok. Bakanlık ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak gönüllü editörler tarafından hataların düzeltilmesine izin verilmesini talep ettik. Mahkeme karar aldı, karar çerçevesinde yayınları durduruldu. Biz, tekrar yayınların açılması adına sürekli görüşüyoruz. Çünkü ülkemiz insanına bir yerden hizmet gelecekse bu hizmetin devam etmesini istiyoruz. Fakat bugüne kadar mahkeme kararlarını uygulamak, editörleri serbest bırakmak ve hatalı bilgilerin düzeltilmesi yönünde bir adım atmadılar. Adımı attıkları andan itibaren mahkemeler de gerekli düzeltici kararları alır, biz de gerekli uygulamayı yaparız" şeklinde konuştu.

"Beş seçimde özellikle bilgi güvenliği ve siber güvenlik konusunda önemli sınavlar verdik"

24 Haziran seçimleri hakkında bakanlık olarak sağlıklı hizmet verebilmek adına teyakkuz halinde olduklarını ve 7/24 çalıştıklarını dile getiren Arslan, "Sadece seçim günü değil, seçim öncesi ve sonrasında herhangi bir eksiklik ve aksaklık olmaması adına birçok bakanlık, kurum ve kuruluşla koordineli çalışıyoruz. Beş seçimde özellikle bilgi güvenliği ve siber güvenlik konusunda önemli sınavlar verdik. Biz, ’bu sınavları nasıl olsa verdik, bu tecrübe bize yeter’ demiyoruz. Bu sektördeki kötü niyetliler de teknolojinin gelişmesine bağlı olarak kendi kullandıkları yöntemleri, mecraları çok daha geliştiriyorlar. Çok daha üst seviyede art niyetli ataklar yapabilirler. Biz de arkadaşlarımızla buna hazırlıklı olmak adına çalışmalarımızı hem güncelliyoruz hem son teknoloji dahil olmak üzere donanımlarımızla hizmet veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Vatandaşın iradesinin sandığa sağlıklı, eksiksiz ve hatasız erişebilmesi adına hükümet olarak nasıl ki çalışmalar yapıyorsak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının iştigal alanıyla ilgili de gerekeni yapıyoruz. Ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında" açıklamasında bulundu.

"İstanbul yeni havalimanında yüzde 89 gerçekleşme sağlandı"

İstanbul yeni havalimanıyla ilgili gelişmeleri de aktaran Bakan Arslan, bugün itibarıyla yüzde 89 gerçekleşme sağlandığını ve 29 Ekim 2018’de açılması konusunun artık sadece bir söylem olmadığını kaydetti. Havaalanının 29 Ekim’de açılacağına dair gerek IATA, gerekse ICAO’ya bildirimlerde bulunduklarını anımsatan Arslan, "Sivil havacılık ve hava taşımacılığıyla ilgili otoritelerin hepsinin sistemlerine düştü. Buna ilişkin hazırlıklarımız da eş zamanlı olarak sürüyor. Daha önce pistlerin testlerini yaptık ve uçakların inebileceğini kamuoyuyla paylaştık. Şimdi de seyrüsefer ve elektronik cihazlarla ilgili 15 Mayıs itibarıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) ait test uçaklarıyla test sürecini başlattık. Yaklaşık bir ay sürecek testlerde, seyrüsefer cihazlarıyla ilgili testler, yani kalibrasyonlar yapılacak. Havacılık sektörü milyonda bir ihtimal de olsa hata kabul etmiyor" diye konuştu.

Testlerin sürdüğünü paylaşan Arslan, 29 Ekim’de İstanbul yeni havalimanının dünya ve ülke havacılığının hizmetine sunulacağını belirtti.