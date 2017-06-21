Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başkent’in ulaştırma muhabirleriyle geleneksel hale gelen iftar yemeğinde bir araya geldi. Kule Restorant’ta gerçekleştirilen iftar programına, gazete, ajans ve kanallardan çok sayıda ulaştırma muhabiri katıldı. İftar yemeğinden sonra bakanlığın yatırım ve faaliyetlerinden bahseden Bakan Arslan, 2017 yılının ilk yarısını değerlendirdi. "Son 14 yılda, ülkemizin erişilir ve ulaşılabilir olması adına biz tam 347 milyar lira yatırım yaptık" diyen Arslan, dünden bugüne yapılan yollara, ulaşımda, denizcilikte ve haberleşmede katı yapan herkese müteşekkir olduğunu dile getirdi.

500’ü ana proje olmak üzere 3 bin 400 projenin devam ettiğini belirten Bakan Arslan, ayrıca şu an devam eden projeler için 227 milyar liralık daha yatırım yapacakları bilgisini verdi. Lojistik Master çalışmalarını çok önemsediklerinin altını çizen Arslan, "Taşımacılıktan lojistiğe geçmemiz gerektigini, bütün sektörlerin birbiriyle uyumlu ve ahenk içerisinde çalışması gerektiğini, bunun da olmazda olmazı olan lojistik merkezlerinin kurulması, organize sanayi bölgelerinin, fabrikaların özellikle ana hatlara bağlanması ve yük taşımacılığının kesintisiz hale gelmesi çok önemsediğimiz bir konuydu. Yaklaşık bir yıl sonra, önümüzdeki yılın Eylül ayında bu çalışmayı da bitirmiş olacağız. Ulaştırma ana plan çalışmalarını da bu sene sonunda veya 2018’ın başında bitirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"Karayollarında hedeflerin de üstüne çıkacağız"

Karayolları sektöründe bu yıl yatırım programında 11 milyarlık ödenek olduğunu ifade eden Arslan, yapılan çalışmaların bir an önce bitmesi için sene içinde de hükümetten ek ödenek istediklerini belirterek, bu kapsamda 2017 yılının ikinci yarısındaki hedefleri gerçekleştirmek adına da ek ödenek talebinde bulunduklarını söyledi. Karayollarında ilk hedefin 840 kilometrelik bölünmüş yolu bitirmek olduğunu kaydeden Arslan, sene sonunda belki hedeflerin de üstüne çıkılmış olacağını belirtti. Bakan Arslan ayrıca bu yıl içerisinde otoyolu hedefleri kapsamında Aydın-Denizli otoyolu, Mersin-Erdemli-Taşucu otoyolu ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu süreçlerinin de başlatılacağını, 12 tane toplam uzunluğu 36 kilometre olan tünel ihalesini de gerçekleştireceklerini söyledi. Arslan, "Ülkemizin en uzun tüneli olan Zigana tünelini de bu yıl başlatmıştık, temel atmasını yaptık, şuan çok ciddi bir ilerleme kat ettik. 14 buçuk kilometrelik tünelde 5 kilometre kat ettik. İstanbul’da hem raylı sisteme hem de otomobil taşımasına hizmet edecek 3 katlı tünelin de sondaj ve etütlerinin yapılmasına ilişkin çalışmalar başladı, bu sene sonunda onun ihalesini de bitirmiş olacağız. Başkentliler için önemli bir yeri olan Başkent Ray’ı da yeniliyoruz, çok yakın zamanda vatandaşımızın hizmetine açacağız" diye konuştu.

"3 yeni havalimanı ihale aşamasında"

Havacılık alanındaki faaliyetlere değinen Arslan, üçüncü havalimanında (İstanbul Yeni Havalimanı) yoğun çalışmanın devam ettiğini açıklayarak "Bu senenin üçüncü çeyreğinde Karaman ve Yozgat Havalimanlarını, son çeyreğinde ise Gümüşhane ve Bayburt havalimanlarının ihalelerini gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca Türkiye Uzay Ajansı’nın da kurulması komisyondan geçti, genelkurulda inşallah kurmuş da olacağız. Bakanlığımız ile Japonya Uzay Ajansı arasında yapılan iş birliği çercevesinde Aselsan’da ürettiğimiz bir malzemeyi uzaya gönderdik. Şuan test süreci devam ediyor" ifadelerinde bulundu.

Haberleşme sektöründeki hizmetler artıyor

Bakan Arslan haberleşme alanındaki faaliyetlere ilişkin siber güvenlik yasa tasarısının hazırlandığını, Siber Yıldız çalışmasının da devam ettiğini ayrıca 4.5 G’de çok önemli mesafeler kaydettiklerini, bu kapsamnda bin 472 yerleşim yerine 4.5 G götürecek hizmet çalışmasını da gerçekleştireceklerini söyledi. Arslan, "2020’de 5G’ye geçme çalışmaları da devam ediyor" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Arslan, Avrasya tünelindeki uyarı sisteminden mağdur olan vatandaşlara ilişkin soruya, "Avrasya Tüneli’nde yapılan yazılımda SMS uyarısı gitmiyordu. Bu SMS bildiriminin olmasıyla ilgili işlemler de tamamlandı. Artık vatandaşlara SMS’ler gidiyor. Bizim sürücülerimizden istirhamımız yeterli bakiyeyi bulundurmalarıdır. Bunu internet üzerinden çok rahat kontrol edebiliyorlar" şeklinde yanıtladı. (JA-FT)