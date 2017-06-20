Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 23:13

Bakan Arslan’dan bayramda otoyol ve köprülere ilişkin açıklama

28 Haziran tarihleri arasında kamuya bağlı otoyol ve köprüler ücretsiz olacak" dedi.

Bakan Arslan’dan bayramda otoyol ve köprülere ilişkin açıklama

20 Haziran 2017 23:13


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ulaştırma muhabirleriyle bir araya geldiği iftar programında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ramazan Bayramı tatilinde otoyol ve köprülere ilişkin bilgi veren Bakan Arslan, "23’ünü 24’üne bağlayacak geceden itibaren, 28 Haziran Çarşamba tarihine kadar otoyol ve köprüler ücretsiz olacak. Ancak buna sadece kamu olarak işletilen otoyol ve köprüler dahil" şeklinde konuştu.



"Bayramda yol çalışması yapmayacağız"


Bakan Arslan, bayram trafiğinde yoğunluk yaşanmaması için zaruri olmayan durumlar dışında yol çalışması yapılmayacağına ilişkin, "Herkese diyoruz ki lütfen acele giderek ecele gitmeyin. Bir saat geç gidin ama huzurla ve sağlıkla gidin. Tüm vatandaşlarımız kurallara uysun istiyoruz. İçişleri Bakanlığıyla sürekli istişare içindeyiz, vatandaşların en çok hata yaptıkları noktaları belirliyoruz ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca zaruri olanlar dışında trafiği yoğunlaştırmamak adına bayram süresince çalışma yapmayacağız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
22
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:57
  • Güneş :05:13
  • Öğle :13:01
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!