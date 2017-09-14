Bakan Arslan’dan Okul Servisi Yönetmeliğine ilişkin açıklama

Yönetmelik yetmezde yasal düzenleme de yaparız" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Atatürk Kültür Merkezi’de (AKM) gerçekleştirilen Kars, Ardahan ve Iğdır tanıtım günleri programı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemde önemli bir yer tutan okul servisleri yönetmeliğine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Arslan, okul servislerini ve diğer alanlarda çalışan servisleri de önemsediklerini belirterek bu kapsamda bir yönetmelik çıkardıklarını söyledi.

Arslan, Servis Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde kimin nasıl hareket etmesi gerektiğinin belli olduğunu ifade ederek, "Servislerin gerekli teknik şartları taşıması, velilerin öğrencilerin mağdur olmaması ve sürücülerin de mağdur olmaması için bir çalışma yapıyoruz. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının teknik ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Servis taşımacılığını çok daha konforlu hale getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Arslan ayrıca bu kapsamda yönetmelik yeterli olmazsa yasal değişikliği de yapabileceklerini dile getirdi.

Öte yandan Bakan Arslan, tüm vatandaşları inanç, kültür ve mutfak anlamında zenginlikleri görmek üzere Kars, Ardahan ve Iğdır Tanıtım Günleri’ne davet etti.