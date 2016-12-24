Bakan Avcı, film yapımcılarıyla bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “15 yıl önce yılda sadece 9 yerli film vizyona giriyorken, şimdi bu sayı 139’a çıktı. Yerli film izlemede yüzde 60’ı geçen bir oranla Avrupa’da birinci sıradayız” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul’da film yapımcılarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Birol Güven, Gani Müjde, Osman Sınav, Ömer Faruk Sorak, Reis Çelik, Timur Savcı, Mesut Uçakan, Semih Kaplanoğlu, İsmail Güneş, Nazif Tunç, Özhan Eren, Güneş Çelikcan, Cemal Okan, Atalay Taşdiken, Ali Osman Emirosmanoğlu, Ahmet Edebali, Yusuf Esenkal, Zeynep Özbatur gibi sinema sektörünün önde gelen yapımcıları katıldı. Bakanlık Müsteşarı Ömer Arısoy, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ve ilgili bakanlık bürokratları da toplantıda hazır bulundu.

Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, sinema sektörünün içinde bulunduğu durum, sorunları ve çözümleri konusunda faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Ülkemiz sinema sektörünün son dönemde başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Bakan Avcı, “15 yıl önce yılda sadece 9 yerli film vizyona giriyorken, şimdi bu sayı 139’a çıktı. Bu yıl sinema salonlarına giden 55 milyon seyircinin 30 milyonu yerli film izledi. Yerli film izlemede yüzde 60’ı geçen bir oranla Avrupa’da birinci sıradayız. Son yıllarda birçok filmimiz uluslararası festivallerden ödül alıyor. Biz de hükümet olarak sinema sektörüne desteğimizi artırarak sürdürüyoruz. Bu yıl 28 buçuk milyon lira gibi rekor bir destek verdiğimiz sektöre 2017 yılında 40 milyon lira ayırdık. Özellikle gençlerimizin projelerine, ilk filmlerini yapacak yönetmenlerimize, animasyon ve kısa film yapan sanatçılarımıza desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“ Dizi ihracatında Hollywood’dan sonra dünyada ikinci sıradayız”

Sinema yasasıyla ilgili çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Bakan Avcı, yasa taslağını sektörün paydaşlarının görüşlerini alarak hazırlayacaklarını, geniş bir mutabakat sonrası Meclise sevk edeceklerini belirtti. Avcı, ülkemizin aslında doğal bir film platosu olduğunu, bu özelliği bundan sonra daha doğru kullanarak, ülkemizin tanıtımında sinemanın daha etkin olması için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Avcı, toplantıda ayrıca son dönemde yurt dışında başarılı işlere imza artan dizi sektörünü de konuştuklarını söyledi. Bakan Avcı, “Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Asya, Amerika, Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere şu ana kadar 100’den fazla ülkede 150 dizimizi 500 milyon kişi izledi. Dizi ihracatında Hollywood’dan sonra dünyada ikinci sıradayız. Dizilerimizin izlendiği ülkelerden gelen turist sayılarımızda artışlar var” şeklinde konuştu. Bakan Avcı, dizi sektörünün yaşadığı bazı sıkıntıları, dizi yapımcılarıyla bir araya gelecekleri bir toplantıda ayrıntılarıyla ele alacaklarını ifade etti.